Resmi Berseragam Persebaya, Ramadhan Sananta Bidik Prestasi dan Target Tinggi Musim Depan

Ramadhan Sananta resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027 bersama pelatih Bernardo Tavares. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus menunjukkan keseriusannya dalam menyusun kekuatan menghadapi musim 2026/27.
Setelah lebih dulu mendatangkan sejumlah pemain lokal, klub berjuluk Bajul Ijo itu kini memperkuat sektor penyerangan dengan merekrut striker Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta.
Kehadiran Sananta menjadi salah satu langkah penting dalam upaya Persebaya membangun skuad yang lebih kompetitif.
Penyerang berusia 23 tahun tersebut diharapkan mampu menambah ketajaman lini depan sekaligus memberikan variasi dalam skema permainan tim musim depan.
Sananta datang ke Surabaya setelah mengakhiri perjalanannya bersama DPMM FC. Pengalaman bermain di Liga Malaysia selama satu musim menjadi bekal berharga bagi pemain asal Daik, Kepulauan Riau tersebut sebelum kembali merumput di kompetisi Indonesia.
Bagi Sananta, bergabung dengan Persebaya merupakan sebuah kebanggaan. Ia menilai Persebaya sebagai salah satu klub besar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan basis pendukung yang sangat loyal.
"Saya berharap kehadiran saya bisa memberikan kontribusi positif dan membantu tim meraih target yang sudah ditetapkan," ujar Sananta.
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Keputusan untuk kembali ke Indonesia juga tidak lepas dari perkembangan positif yang ia lihat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kualitas kompetisi di Tanah Air terus meningkat dan menghadirkan persaingan yang semakin ketat.
Sananta menilai Liga Indonesia saat ini menjadi salah satu kompetisi yang menarik karena setiap pertandingan memiliki tingkat kesulitan yang hampir sama. Situasi tersebut membuat setiap tim harus bekerja keras untuk meraih kemenangan.
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