Persebaya Surabaya Ulang Tahun ke-99, Bonek Ingin Kado Juara

JawaPos.com – Hari ini, Persebaya Surabaya berusia 99 tahun. Para suporter memiliki satu harapan besar untuk klub pada usia tersebut, yakni menjadi juara.

Hal itu diungkapkan oleh pentolan Bonek, Husin Ghozali. "Harapan kami pada ulang tahun kali ini, Persebaya bisa menjadi juara. Ingat, sudah 22 tahun kami tidak pernah mengangkat piala liga (kasta tertinggi)," kata pria yang akrab disapa Cak Cong itu kepada Jawa Pos.

Dia ingin Green Force menjadi kampiun Super League 2026-2027. "Karena itu, Persebaya harus menjadi juara sebelum menginjak usia satu abad tahun depan," tambah Cak Cong. Musim depan kemungkinan akan berakhir pada Mei 2027.

Jika menjadi juara, Persebaya akan meraih gelar sebelum berusia satu abad. Sekaligus, gelar tersebut akan menjadi kado pada perayaan 100 tahun klub pada 18 Juni 2027. Cak Cong berharap Persebaya dinaungi banyak keberuntungan musim depan. "Sebab, angka 99 cukup bagus. Sama dengan jumlah Asmaul Husna. Semoga Persebaya bisa meraih prestasi besar," terang Cak Cong.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Hasan Tiro. Koordinator Tribun Timur itu menyebut sudah waktunya Persebaya meraih gelar. "Itu (gelar juara) menjadi harapan terbesar kami sebagai suporter," kata Hasan kepada Jawa Pos. Menurutnya, Persebaya sudah terlalu lama tidak meraih gelar juara di kasta tertinggi. Hal itu membuat Hasan hanya bisa bernostalgia tentang kejayaan Persebaya.

"Sejak berdiri pada 1927, mulai era Perserikatan hingga kompetisi liga, sejarah kejayaan Persebaya hanya bisa diceritakan dan dirasakan oleh mereka yang hidup pada masa itu," terang Hasan. Dengan gelar juara, Bonek generasi saat ini dapat menjadi saksi sejarah baru.

Sejauh ini, Persebaya telah berupaya membentuk tim terbaik. Mereka sudah merekrut beberapa pemain lokal. Sementara itu, pemain asing baru dikabarkan segera menyusul.