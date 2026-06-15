Persebaya Surabaya Juara! Harapan Besar Bonek di Hari Ulang Tahun ke-99

Ratusan Bonek dan Bonita memadati kawasan Joyoboyo Surabaya untuk merayakan ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya pada Rabu malam (17/6/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya merayakan hari ulang tahun ke-99 pada 18 Juni 2026 dengan dukungan penuh dari ratusan Bonek dan Bonita yang memadati kawasan Joyoboyo, Surabaya, Rabu malam (17/6/2026). Perayaan berlangsung meriah menjelang tengah malam dengan harapan besar agar Green Force segera kembali meraih gelar juara dan berjaya di kompetisi nasional.
Ratusan suporter Persebaya Surabaya turun ke jalan untuk menyambut momen bersejarah ulang tahun klub kebanggaan Kota Pahlawan tersebut. Mereka berkumpul sejak malam hari sebelum melanjutkan agenda perayaan menuju Stadion Gelora 10 November.
Pantauan di lokasi menunjukkan massa suporter yang didominasi kalangan pemuda hingga keluarga membawa anak-anak memenuhi sepanjang Jalan Joyoboyo hingga Jalan Joyonoyo. Suasana semakin semarak saat waktu mendekati pergantian hari menuju 18 Juni 2026.
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Hari ulang tahun ke-99 menjadi momentum penting karena Persebaya Surabaya semakin dekat dengan usia satu abad. Angka 99 dianggap sebagai fase bersejarah yang membuat antusiasme Bonek dan Bonita meningkat dibanding perayaan-perayaan sebelumnya.
Ratusan suporter tampak memadati kawasan sekitar Terminal Joyoboyo sejak pukul 23.00 WIB. Kehadiran mereka menciptakan atmosfer hijau yang identik dengan identitas Green Force di jantung Kota Surabaya.
Banyak suporter datang bersama keluarga untuk merasakan langsung kemeriahan perayaan. Kehadiran anak-anak juga menunjukkan kecintaan terhadap Persebaya Surabaya terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Momen tersebut menjadi simbol kuat hubungan emosional antara klub dan suporternya. Persebaya Surabaya tidak hanya menjadi tim sepak bola, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat Surabaya.
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Arus lalu lintas di sekitar Joyoboyo sempat mengalami kepadatan akibat membludaknya suporter. Pengendara motor terlihat harus melaju perlahan di tengah kerumunan yang terus bertambah menjelang tengah malam.
Ratusan Bonek dan Bonita beberapa kali berhenti tepat di depan Terminal Joyoboyo. Mereka bernyanyi bersama sambil meneriakkan yel-yel dukungan yang menggema di sepanjang jalan.
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