Bonek Minta Bruno Moreira Ikut Song For Pride! Laga Persebaya Surabaya vs Port FC Makin Emosional

JawaPos.com — Bonek meminta Bruno Moreira ikut bernyanyi Song For Pride setelah laga Persebaya Surabaya vs Port FC pada pertandingan terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) malam WIB.

Pesan tersebut menjadi bentuk penghormatan suporter kepada mantan kapten Green Force yang kini datang sebagai lawan.

Apa Pesan Bonek untuk Bruno Moreira? Bonek tampaknya tidak ingin pertemuan Bruno Moreira dengan Persebaya Surabaya berakhir sebatas duel 90 menit di lapangan.

Mereka justru berharap pemain asal Brasil itu kembali merasakan salah satu momen yang lekat dengan atmosfer pertandingan Green Force, yakni bernyanyi Song For Pride bersama suporter setelah laga.

Harapan tersebut terlihat dari komentar Bonek di kanal Instagram resmi Port FC menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya.

Sejumlah suporter secara terbuka meminta Bruno Moreira ikut menyanyikan lagu kebanggaan klub, sekaligus menunjukkan jika hubungan emosional yang terbangun selama empat musim belum hilang meski sang pemain kini memperkuat klub Thailand.

“Ikut song for pride @brunomoreira99 tetap di hati,” ujar salah satu Bonek. Pesan serupa muncul dari suporter lain, “Si anak baik @brunomoreira99 ikut song for pride ya,” yang memperlihatkan panggilan penuh keakraban untuk mantan kapten tersebut.

Harapan itu terasa kuat karena Bruno bukan sekadar pemain yang pernah singgah.