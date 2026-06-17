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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 18 Juni 2026 | 06.58 WIB

Manfaatkan Jeda Kompetisi, Marc Klok Genjot Recovery Demi Hadapi Jadwal Padat bersama Persib Bandung di Musim Depan

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung) - Image

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Masa libur kompetisi dimanfaatkan dengan maksimal oleh gelandang Persib Bandung, Marc Klok. Alih-alih sepenuhnya beristirahat tanpa aktivitas, pemain bernomor punggung 23 tersebut memilih fokus menjalani program pemulihan cedera agar dapat kembali dalam kondisi terbaik saat pramusim dimulai.

Klok menilai jeda panjang setelah berakhirnya musim menjadi kesempatan yang sangat penting untuk memperbaiki kondisi fisik. 

Selama kompetisi berlangsung, pemain biasanya dituntut menjalani jadwal pertandingan yang padat sehingga tidak selalu memiliki waktu ideal untuk menjalani proses pemulihan secara maksimal.

Karena itu, pemain naturalisasi Indonesia tersebut menjadikan masa libur sebagai momentum untuk mempercepat proses recovery dari cedera yang sudah cukup lama mengganggunya. 

Ia berharap ketika seluruh pemain kembali berkumpul untuk menjalani persiapan musim baru, dirinya sudah berada dalam kondisi fisik yang prima.

“Untuk waktu libur, saya pakai buat istirahat dan recovery. Untuk recovery cedera saya yang sudah lama ada, aku dorong terus di libur sekarang,” ujar Klok.

Persib Bandung berpotensi menghadapi agenda yang lebih padat pada musim mendatang. Selain berjuang di kompetisi domestik, Maung Bandung juga berpeluang tampil di ajang regional yang akan menambah jumlah pertandingan sepanjang musim.

Situasi tersebut membuat kesiapan fisik menjadi faktor yang sangat penting bagi setiap pemain. Klok memahami bahwa menjaga kebugaran sejak masa libur akan memberikan keuntungan besar ketika memasuki tahap pramusim.

Tidak hanya fokus pada aspek fisik, Klok juga menaruh perhatian pada kesehatan mental. Menurutnya, menghabiskan waktu bersama keluarga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sebagai pesepak bola profesional.

Editor: Banu Adikara
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