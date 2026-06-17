Persebaya Perkuat Identitas Klub Jelang Perayaan 100 Tahun, Bernardo Tavares Andalkan Putra Lokal Surabaya!

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak hanya fokus memperkuat skuad untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026/27. Di tengah aktivitas bursa transfer dan persiapan menuju usia klub yang ke-100 tahun, manajemen serta tim pelatih juga berupaya mempertahankan identitas khas yang selama ini melekat pada klub berjuluk Bajul Ijo tersebut.

Pelatih kepala Persebaya, Bernardo Tavares, menilai keberadaan pemain asal Surabaya memiliki peran penting dalam menjaga budaya dan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang klub.

Menurutnya, pemain lokal umumnya memiliki ikatan emosional yang lebih kuat karena memahami sejarah dan kebanggaan yang dibawa oleh lambang Persebaya.

Salah satu pemain yang kembali mendapat perhatian adalah Dicky Kurniawan. Gelandang berusia 24 tahun itu merupakan lulusan Akademi Persebaya yang dalam beberapa musim terakhir menunjukkan perkembangan positif dalam kariernya.

Tavares melihat Dicky sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh.

Selain memiliki kualitas teknis yang baik, Dicky juga dikenal mampu bermain di beberapa posisi, sebuah keunggulan yang dinilai penting dalam menghadapi ketatnya persaingan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Kami melihat potensi besar dalam dirinya. Tugas kami sekarang adalah membantu proses perkembangannya agar bisa menjadi pemain yang lebih matang dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk tim," ujar Tavares.

Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa Persebaya membutuhkan lebih banyak pemain yang memahami identitas klub, terutama menjelang momen bersejarah satu abad perjalanan tim kebanggaan Kota Pahlawan.