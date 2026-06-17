Resmi! Ramadhan Sananta Jadi Mesin Gol Baru Persebaya Surabaya, Andalan Bernardo Tavares Musim Depan

Ramadhan Sananta resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027 bersama pelatih Bernardo Tavares. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan Ramadhan Sananta sebagai pemain anyar untuk menghadapi Super League 2026/2027 pada Rabu (17/6/2026).
Kehadiran striker Timnas Indonesia berusia 23 tahun itu menambah daya gedor skuad asuhan Bernardo Tavares dan langsung mendapat sambutan antusias dari Bonek di berbagai platform media sosial.
Transfer ini menjadi salah satu manuver penting Green Force pada bursa transfer menjelang musim baru.
Ramadhan Sananta datang dengan pengalaman bermain di beberapa klub besar Indonesia serta membawa catatan 31 gol sepanjang karier profesionalnya.
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Persebaya Surabaya membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan untuk menghadapi persaingan Super League 2026/2027.
Sosok Ramadhan Sananta dinilai mampu memberikan variasi serangan sekaligus meningkatkan produktivitas gol tim.
Pengumuman resmi dilakukan melalui kanal media sosial klub dengan pesan singkat yang langsung menarik perhatian publik.
“Ladies and Gentlemen. Please Welcome, Ramadhan Sananta !!!” tulis Persebaya Surabaya saat memperkenalkan rekrutan anyarnya tersebut.
Pemain bernama lengkap Muhammad Ramadhan Sananta itu lahir di Daik, Indonesia, pada 27 November 2002.
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