3 Keuntungan Persebaya Surabaya Rekrut Syahrul Lasinari, Salah Satunya Jago Baca Permainan Lawan!

JawaPos.com - Syahrul Lasinari menjadi salah satu amunisi tambahan Persebaya Surabaya untuk musim depan. Dia akan memperkuat lini belakang Green Force menjadi lebih tangguh.

Bagi Bernardo Tavares, Syahrul Lasinari bukanlah nama asing bagi dirinya. Sebab, pelatih asal Portugal tersebut pernah merekrutnya saat masih di PSM Makassar musim 2024/2025.

Nah, berikut ini ada tiga keuntungan Persebaya merekrut Syahrul Lasinari untuk musim depan. Apa saja keuntungannya jika dilihat secara statistik? Baca terus artikel ini.

1. Bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kanan Salah satu keistimewaan Syahrul adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini belakang. Melansir Transfermarkt, saat bekerja sama dengan Tavares di PSM Makassar, dia bermain sebagai bek tengah dan bek kanan.

Jika Tavares ingin bermain tiga bek tengah di Persebaya, maka Syahrul akan menjadi pilihan utama. Sementara bek kanan, merupakan posisi yang sering dimainkan pemain berusia 26 tahun tersebut.

2. Sangat baik dalam membaca permainan lawan Untuk urusan membaca permainan lawan, Syahrul sangat baik dalam melakukan hal tersebut. Melihat statistik permainannya dari laman I League, dia menciptakan 34 intersepsi sepanjang musim lalu.

Tidak hanya membaca pertahanan lawan, Syahrul juga sangat tangguh. Pemain dengan tinggi badan 1,78 meter itu punya koleksi 26 tekel.

3. Bisa bantu raih clean sheet Ketangguhannya dalam menjaga lini belakang bisa membantu tim untuk meraih clean sheet. Melansir Footystats, Syahrul membantu PSM Makassar meraih empat clean sheet musim lalu dari 16 laga yang dimainkannya.