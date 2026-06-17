3 Keuntungan Persebaya Surabaya Rekrut Syahrul Lasinari, Salah Satunya Jago Baca Permainan Lawan!

Syahrul Lasinari (kanan bawah) dan para pemain baru Persebaya. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Syahrul Lasinari menjadi salah satu amunisi tambahan Persebaya Surabaya untuk musim depan. Dia akan memperkuat lini belakang Green Force menjadi lebih tangguh.
Bagi Bernardo Tavares, Syahrul Lasinari bukanlah nama asing bagi dirinya. Sebab, pelatih asal Portugal tersebut pernah merekrutnya saat masih di PSM Makassar musim 2024/2025.
Nah, berikut ini ada tiga keuntungan Persebaya merekrut Syahrul Lasinari untuk musim depan. Apa saja keuntungannya jika dilihat secara statistik? Baca terus artikel ini.
Salah satu keistimewaan Syahrul adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini belakang. Melansir Transfermarkt, saat bekerja sama dengan Tavares di PSM Makassar, dia bermain sebagai bek tengah dan bek kanan.
Jika Tavares ingin bermain tiga bek tengah di Persebaya, maka Syahrul akan menjadi pilihan utama. Sementara bek kanan, merupakan posisi yang sering dimainkan pemain berusia 26 tahun tersebut.
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Untuk urusan membaca permainan lawan, Syahrul sangat baik dalam melakukan hal tersebut. Melihat statistik permainannya dari laman I League, dia menciptakan 34 intersepsi sepanjang musim lalu.
Tidak hanya membaca pertahanan lawan, Syahrul juga sangat tangguh. Pemain dengan tinggi badan 1,78 meter itu punya koleksi 26 tekel.
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Ketangguhannya dalam menjaga lini belakang bisa membantu tim untuk meraih clean sheet. Melansir Footystats, Syahrul membantu PSM Makassar meraih empat clean sheet musim lalu dari 16 laga yang dimainkannya.
Itu tadi tiga keuntungan Persebaya merekrut Syahrul Lasinari. Menarik dinantikan performanya musim depan dan kembali bereuni dengan Bernardo Tavares.
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