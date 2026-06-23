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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 24 Juni 2026 | 00.13 WIB

Bernardo Tavares Blak-blakan! Ini Alasan Persebaya Surabaya Borong Reza Arya dan Syahrul Lasinari dari PSM Makassar

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menjelaskan alasan merekrut Reza Arya Pratama dan Syahrul Lasinari untuk memperkuat skuad Green Force musim 2026/2027. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menjelaskan alasan merekrut Reza Arya Pratama dan Syahrul Lasinari untuk memperkuat skuad Green Force musim 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya merekrut dua mantan pemain PSM Makassar, Reza Arya Pratama dan Syahrul Lasinari, untuk menghadapi musim 2026/2027.

Pelatih Bernardo Tavares secara terbuka mengungkap alasan di balik perekrutan keduanya, yakni untuk meningkatkan kualitas, memperketat persaingan internal, dan memperkuat fondasi tim menghadapi ketatnya kompetisi musim depan.

Pergerakan Persebaya Surabaya di bursa transfer kembali menarik perhatian.

Setelah mendatangkan sejumlah nama baru, dua pemain eks PSM Makassar menjadi sorotan karena direkrut atas rekomendasi langsung pelatih Bernardo Tavares yang pernah bekerja sama dengan mereka.

Kehadiran Reza Arya dan Syahrul Lasinari bukan sekadar menambah kedalaman skuad. Bernardo Tavares menilai keduanya memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim sekaligus mampu menciptakan persaingan sehat di dalam skuad.

Mengapa Bernardo Tavares Memilih Reza Arya?

Bernardo Tavares menyebut Reza Arya Pratama sebagai penjaga gawang yang memiliki kualitas, pengalaman, dan potensi besar untuk berkembang.

Faktor tersebut menjadi alasan utama Persebaya Surabaya merekrut kiper berpengalaman itu pada musim ini.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Reza Arya juga memiliki pengalaman di level nasional sehingga diyakini mampu memberikan kontribusi besar bagi tim.

Editor: Edi Yulianto
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