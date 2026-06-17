Janji Reza Arya Pratama ke Bonek Bocor! Siap Hadapi Kritik demi Bawa Persebaya Surabaya Berprestasi

JawaPos.com - Reza Arya Pratama resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027. Reza siap menghadapi tekanan serta kritik dari Bonek dan Bonita demi membantu tim meraih prestasi setinggi mungkin.

Kiper berusia 26 tahun itu menjadi salah satu dari lima rekrutan anyar Green Force pada bursa transfer musim ini. Kedatangan Reza Arya Pratama menjadi salah satu langkah penting Persebaya Surabaya dalam memperkuat skuad jelang Super League 2026/2027.

Manajemen Green Force bahkan langsung memberikan kontrak multiyears sebagai bentuk kepercayaan terhadap kualitas penjaga gawang asal Parepare, Sulawesi Selatan, tersebut. Bagi Reza, bergabung dengan Persebaya Surabaya bukan sekadar perpindahan klub biasa.

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Kesempatan membela salah satu klub terbesar di Indonesia itu menjadi babak baru yang sangat dinantikannya setelah sebagian besar karier profesional dijalani di Sulawesi.

Mengapa Reza Arya Pratama Memilih Persebaya Surabaya? Reza Arya Pratama menyebut bergabung dengan Persebaya Surabaya sebagai langkah maju dalam perjalanan karirnya. Dia melihat Green Force sebagai klub besar dengan sejarah panjang dan ambisi kuat untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia.

Sebelumnya, Reza merupakan bagian PSM Makassar yang juga dikenal sebagai klub bersejarah. Namun, kesempatan membela Persebaya Surabaya dianggap sebagai tantangan baru yang dapat membantunya berkembang lebih jauh sebagai seorang pesepak bola profesional.

"Bagi saya, bergabung dengan Persebaya adalah langkah maju dalam perjalanan karier. Sebelumnya saya bermain di PSM Makassar, klub bersejarah yang juga memiliki tradisi besar," ujar Reza.

“Kini saya mendapat kesempatan membela Persebaya, salah satu kekuatan utama sepak bola Indonesia. Saya berharap bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim ini," lanjut dia.