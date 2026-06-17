Bernardo Tavares Blak-blakan! Ini Alasan Persebaya Surabaya Datangkan 5 Pemain Lokal Baru Sekaligus

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menjelaskan alasan perekrutan lima pemain lokal baru. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi mendatangkan lima pemain lokal baru untuk menghadapi Super League 2026/2027. Langkah ini dilakukan atas rekomendasi pelatih Bernardo Tavares guna meningkatkan kualitas skuad, memperketat persaingan di setiap posisi, serta menjaga daya saing Green Force dalam menghadapi ketatnya kompetisi musim depan.
Pergerakan aktif Persebaya Surabaya di bursa transfer menunjukkan keseriusan klub menyambut musim baru super league. Setelah menorehkan berbagai catatan positif pada musim sebelumnya, manajemen bersama tim pelatih di bawah Bernardo Tavares bergerak cepat membangun fondasi skuad yang lebih kuat.
Lima pemain yang resmi bergabung Persebaya adalah Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Yusuf Meilana, Dicky Kurniawan, dan Ricky Pratama. Seluruh pemain telah menyelesaikan proses administrasi, pemeriksaan medis, hingga tahap akhir yang menjadi standar klub sebelum diumumkan secara resmi.
Bernardo Tavares menegaskan perekrutan lima pemain lokal tersebut bukan sekadar menambah jumlah pemain dalam skuad. Seluruh nama yang direkrut telah melalui proses evaluasi yang matang sesuai kebutuhan tim untuk menghadapi kompetisi panjang musim depan.
Pelatih asal Portugal itu menilai kualitas tim tidak hanya ditentukan oleh sebelas pemain utama. Kedalaman skuad menjadi faktor penting agar performa tim tetap terjaga sepanjang musim ketika menghadapi jadwal padat dan berbagai kemungkinan cedera pemain.
"Lima pemain lokal yang kami datangkan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas dan kompetisi di dalam skuad. Beberapa di antaranya memiliki potensi yang sangat baik, tetapi mereka harus terus bekerja keras untuk berkembang," ujar Bernardo Tavares.
Menurut dia, setiap pemain yang datang harus mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas latihan. Persaingan sehat di internal tim menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan performa seluruh pemain.
"Jika ingin memiliki tim yang kuat, kami harus menciptakan persaingan yang sehat di setiap posisi. Itulah alasan utama kami mendatangkan pemain-pemain ini," imbuh Bernardo Tavares.
Persebaya Surabaya juga memberikan durasi kontrak berbeda kepada masing-masing pemain sesuai kebutuhan dan proyeksi klub. Kebijakan tersebut menunjukkan klub tidak hanya fokus pada target jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan.
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