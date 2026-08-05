Fakta Dimas Wicaksono, Eks Wonderkid Persebaya Resmi ke PSPS Pekanbaru

Pemain baru PSPS Pekanbaru Dimas Wicaksono. (Dok. PSPS Pekanbaru)
JawaPos.com - Dimas Wicaksono telah resmi memperkuat PSPS Pekanbaru untuk musim 2026/2027. Pemain 19 tahun tersebut sudah diperkenalkan melalui sosial media klub.
Ucapan selamat datang sudah diberikan PSPS Pekanbaru kepada eks wonderkid Persebaya Surabaya tersebut.
"Welcome to Askar Bertuah. Name: Dimas Wicaksono Putra Rahman Position: Midfielder Former Club: Persebaya Surabaya," tulis PSPS Pekanbaru di Instagram.
Nah, berikut ini tiga fakta dari Dimas Wicaksono yang telah resmi menjadi pemain PSPS Pekanbaru. Apa saja fakta-faktanya? Baca terus artikel ini.
Dimas Wicaksono memulai debutnya di Super League bersama Persebaya Surabaya pada musim lalu.
Melansir Transfermarkt, dia bermain di laga melawan Bali United pada Agustus 2025.
Setelah debut, Dimas mendapatkan banyak kesempatan bermain.
Pemain sayap 19 tahun tersebut mencatatkan 11 laga dengan dua kali menjadi starter. Namun, dia belum berhasil mencetak gol debut bersama Persebaya.
Bermain di Championship atau Liga 2 bukanlah hal yang baru bagi Dimas Wicaksono.
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