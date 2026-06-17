Nagita Slavina Dikabarkan Jadi Presiden Persikad Depok, Siap Warnai Championship 2026-2027

Nagita Slavina dan Dedi Mulyadi. (Istimewa) JawaPos.com - Kabar menarik datang dari dunia sepak bola nasional. Sosok publik figur ternama, Nagita Slavina, dikabarkan akan terlibat langsung dalam pengelolaan Persikad Depok yang akan berlaga di kompetisi Championship musim 2026-2027.

Informasi tersebut mencuat setelah adanya pertemuan yang melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk Dedi Mulyadi, Wali Kota Depok Supian Suri, Nagita Slavina, serta manajemen Persikad. Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi mengenai peran besar Nagita dalam perjalanan klub asal Kota Depok tersebut.

Kehadiran Nagita Slavina menjadi perhatian karena selama ini dirinya lebih dikenal sebagai pengusaha dan figur publik yang aktif di industri hiburan. Namun, keterlibatannya di dunia olahraga bukan hal baru. Dengan pengalaman mengelola berbagai lini bisnis, banyak pihak menilai Nagita memiliki kapasitas untuk membantu pengembangan klub secara profesional.

Persikad tengah berupaya memperkuat fondasi klub jelang bergulirnya Championship 2026-2027. Kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia diprediksi akan berlangsung semakin kompetitif dengan hadirnya sejumlah klub yang memiliki dukungan finansial dan manajemen yang kuat.

Masuknya nama Nagita Slavina ke dalam struktur Persikad dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap citra klub. Selain meningkatkan eksposur, kehadiran figur populer juga berpotensi membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari sponsor hingga mitra bisnis yang dapat mendukung perkembangan tim.

Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah kemungkinan terciptanya persaingan unik di komtetisi Championship musim depan. Pasalnya, suami Nagita, Raffi Ahmad, diketahui memiliki keterkaitan dengan RANS Nusantara FC yang juga diproyeksikan tampil di kompetisi yang sama.

Jika kedua klub benar-benar bertemu di lapangan, publik tentu akan menaruh perhatian lebih pada duel Persikad dan RANS Nusantara FC. Meski demikian, fokus utama tetap berada pada bagaimana Persikad membangun tim yang kompetitif dan mampu bersaing sepanjang musim.

Hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait struktur kepengurusan terbaru Persikad untuk musim 2026-2027. Namun, munculnya nama Nagita Slavina telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia.