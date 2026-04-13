Andre Rizal Hanafi
13 April 2026, 13.02 WIB

Persikad Gagal Curi Poin, Takluk 1-3 Kontra PSPS

Gelandang Persikad Depok asal Portugal Adriano Castanheira. (Istimewa)

JawaPos.com–Persikad Depok gagal mencuri poin dalam laga krusial pekan ke-24 Pegadaian Championship menghadapi PSPS Pekanbaru. Pertandingan di Stadion Kaharuddin Nasution, Minggu (12/4) pukul 19.00 WIB ini berakhir dengan skor 3-1.

Gelandang asal Portugal Adriano Castanheira menilai catatan apik timnya saat menghadapi PSPS sepanjang musim ini menjadi tidak berarti. Persikad tercatat selalu meraih kemenangan dalam dua pertemuan sebelumnya. Masing-masing dengan skor tipis 1-0 dan kemenangan dramatis 3-2 di kandang lawan.

Adriano menegaskan pertandingan kali ini tidak sama dengan sebelumnya. PSPS sebagai tim yang terus berkembang berhasil menjungkalkan perlawanan Persikad di hadapan pendukung sendiri.

”Rekor kami melawan mereka memang bagus, itu hal positif. Tapi pertandingan kali ini berbeda karena kami gagal menambah poin dan disalip PSPS di klasemen,” ujar Adriano dikutip dari ileague.id.

Sebelumnya, Persikad berada di peringkat ketujuh dengan raihan 30 poin, hanya terpaut dua angka dari PSPS yang menguntit di posisi kedelapan. Hasil pertandingan dengan kemenangan untuk PSPS itu mengubah peta papan tengah secara signifikan.

Dengan kompetisi yang semakin mendekati akhir, setiap poin menjadi sangat berharga. Adriano menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan fokus dalam empat pertandingan tersisa musim ini.

Dia menyebut timnya menargetkan hasil maksimal demi mengamankan posisi terbaik saat kompetisi berakhir.

”Kami harus fokus di sisa pertandingan. Target kami jelas, mendapatkan poin sebanyak mungkin dan finis setinggi mungkin,” tambah Adriano.

Persikad juga menjadi tim terakhir yang mampu mengalahkan PSPS di kandang sendiri. Momen tersebut terjadi pada akhir Desember lalu, ketika Persikad menang 3-2 dalam laga yang berlangsung sengit di Rumbai.

Artikel Terkait
PSMS Medan Nyaris Mustahil Promosi ke Super League, Skuad Eko Purdjianto Ditahan Imbang Persikad Depok 2-2 - Image
Sepak Bola Indonesia

PSMS Medan Nyaris Mustahil Promosi ke Super League, Skuad Eko Purdjianto Ditahan Imbang Persikad Depok 2-2

07 April 2026, 00.15 WIB

Persikad Bidik Tiga Poin saat Hadapi PSMS, Momentum Geser Posisi Klasemen! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persikad Bidik Tiga Poin saat Hadapi PSMS, Momentum Geser Posisi Klasemen!

05 April 2026, 21.02 WIB

Persikad Depok vs PSMS Medan: Eko Purdjianto Percaya Diri Bisa Curi Poin, Tuan Rumah dalam Tren Positif - Image
Sepak Bola Indonesia

Persikad Depok vs PSMS Medan: Eko Purdjianto Percaya Diri Bisa Curi Poin, Tuan Rumah dalam Tren Positif

05 April 2026, 16.15 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

