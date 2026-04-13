Persikad Gagal Curi Poin, Takluk 1-3 Kontra PSPS

Gelandang Persikad Depok asal Portugal Adriano Castanheira. (Istimewa)
JawaPos.com–Persikad Depok gagal mencuri poin dalam laga krusial pekan ke-24 Pegadaian Championship menghadapi PSPS Pekanbaru. Pertandingan di Stadion Kaharuddin Nasution, Minggu (12/4) pukul 19.00 WIB ini berakhir dengan skor 3-1.
Gelandang asal Portugal Adriano Castanheira menilai catatan apik timnya saat menghadapi PSPS sepanjang musim ini menjadi tidak berarti. Persikad tercatat selalu meraih kemenangan dalam dua pertemuan sebelumnya. Masing-masing dengan skor tipis 1-0 dan kemenangan dramatis 3-2 di kandang lawan.
Adriano menegaskan pertandingan kali ini tidak sama dengan sebelumnya. PSPS sebagai tim yang terus berkembang berhasil menjungkalkan perlawanan Persikad di hadapan pendukung sendiri.
”Rekor kami melawan mereka memang bagus, itu hal positif. Tapi pertandingan kali ini berbeda karena kami gagal menambah poin dan disalip PSPS di klasemen,” ujar Adriano dikutip dari ileague.id.
Sebelumnya, Persikad berada di peringkat ketujuh dengan raihan 30 poin, hanya terpaut dua angka dari PSPS yang menguntit di posisi kedelapan. Hasil pertandingan dengan kemenangan untuk PSPS itu mengubah peta papan tengah secara signifikan.
Dengan kompetisi yang semakin mendekati akhir, setiap poin menjadi sangat berharga. Adriano menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan fokus dalam empat pertandingan tersisa musim ini.
Dia menyebut timnya menargetkan hasil maksimal demi mengamankan posisi terbaik saat kompetisi berakhir.
”Kami harus fokus di sisa pertandingan. Target kami jelas, mendapatkan poin sebanyak mungkin dan finis setinggi mungkin,” tambah Adriano.
Persikad juga menjadi tim terakhir yang mampu mengalahkan PSPS di kandang sendiri. Momen tersebut terjadi pada akhir Desember lalu, ketika Persikad menang 3-2 dalam laga yang berlangsung sengit di Rumbai.
