Laga Penentuan Persikad vs FC Bekasi City, Rosalvo Junior Tegaskan Tak Mau Bergantung

JawaPos.com–Persikad bersiap menjalani laga penting yang bisa menentukan nasib mereka di Pegadaian Championship 2025/26. Tim berjuluk Serigala Margonda itu hanya tinggal selangkah lagi untuk memastikan diri tetap bertahan di kompetisi musim depan.

Pada pertandingan pekan ini, Persikad akan menjamu FC Bekasi City di Stadion Pakansari, Sabtu (25/4) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut menjadi pertandingan kandang terakhir Persikad musim ini sekaligus kesempatan besar untuk mengamankan posisi mereka dari ancaman degradasi.

Situasi klasemen sebenarnya cukup menguntungkan bagi Persikad. Mereka hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk memastikan tetap bertahan.

Keunggulan lima poin atas Persekat Tegal yang berada di posisi kesembilan, ditambah catatan head-to-head yang lebih baik, membuat peluang Persikad cukup terbuka. Meski begitu, suasana di dalam tim tetap penuh kewaspadaan. Para pemain tidak ingin terlena sebelum target benar-benar tercapai.

Striker asing Persikad asal Brasil Rosalvo Junior menegaskan, seluruh pemain memahami pentingnya pertandingan melawan FC Bekasi City. Menurut dia, laga ini menjadi momentum yang harus dimaksimalkan agar tim tidak perlu bergantung pada hasil pertandingan lain.

”Kami berada di posisi yang cukup menguntungkan untuk bertahan, tapi belum aman. Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami,” ujar Rosalvo jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Pemain berusia 34 tahun itu juga menegaskan bahwa tim sudah sepakat untuk menentukan nasib mereka sendiri di atas lapangan. Persikad ingin memastikan keselamatan mereka secepat mungkin tanpa harus menunggu hasil tim pesaing.

”Semua pemain dan tim pelatih punya tekad yang sama. Kami ingin memastikan nasib kami sendiri dan tidak bergantung pada skenario lain,” lanjut Rosalvo Junior.