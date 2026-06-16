Oxford United Jadi Penentu! Marselino Ferdinan Gabung Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF Bergantung Restu Klub

JawaPos.com – Peluang Marselino Ferdinan tampil di Piala AFF 2026 masih belum bisa dipastikan. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan bahwa keputusan terkait keikutsertaan mantan pemain Persebaya Surabaya itu akan bergantung pada aturan FIFA dan situasi klubnya.

“Marselino masih terikat kontrak dengan Oxford, sehingga mereka tetap mengikuti aturan dan kalender FIFA,” ujar Herdman usai laga melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa skuad Indonesia untuk Piala AFF 2026 kemungkinan besar akan didominasi pemain yang berkarier di kompetisi domestik.

Herdman mengaku siap memberikan kesempatan lebih besar kepada para pemain lokal untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional.

“Untuk Piala AFF nanti, pemain-pemain lokal yang akan mendapatkan kesempatan tersebut,” katanya.

Menurut mantan pelatih Timnas Kanada itu, Piala AFF bukan hanya ajang perebutan gelar di Asia Tenggara. Turnamen tersebut juga menjadi panggung seleksi bagi pemain yang ingin merebut tempat di skuad utama Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027.

“Mereka akan mendapatkan peluang untuk meraih trofi dan menunjukkan kemampuan mereka dalam persaingan menuju skuad Piala Asia 2027. Itu adalah turnamen terbesar kami dan yang paling penting,” ungkap Herdman.

Karena itu, Herdman meminta para pemain memahami tanggung jawab besar ketika mengenakan seragam Merah Putih.

Dia berharap Piala AFF 2026 bisa menjadi momentum lahirnya pemain-pemain baru yang mampu membawa Indonesia meraih prestasi sekaligus memperkuat persaingan di tim nasional.