Ze Gomes Siapkan Wajah Baru Madura United, Usung Permainan Penguasaan Bola dan Pressing Tinggi

Pelatih baru Madura United Ze Gomes. (Istimewa)
JawaPos.com - Madura United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Di bawah arahan pelatih Ze Gomes, Laskar Sape Kerrab tengah membangun identitas permainan baru yang diharapkan mampu membawa tim tampil lebih kompetitif sepanjang musim.
Persiapan tersebut sudah berlangsung sekitar sepekan di Stadion Gelora Bangkalan. Selama masa latihan, tim pelatih fokus membentuk karakter permainan sekaligus meningkatkan kekompakan skuad sebelum kompetisi yang dijadwalkan bergulir pada pertengahan September mendatang.
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Ze Gomes mengatakan, Madura United akan mengedepankan permainan berbasis penguasaan bola.
Namun, filosofi yang ingin diterapkan tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menuntut seluruh pemain memiliki reaksi cepat ketika kehilangan bola agar penguasaan permainan tetap bisa dipertahankan.
"Kami akan coba bermain dengan karakter penguasaan bola, setelah kehilangan bola, harus segera bereaksi untuk mendapatkan lagi, intensitas tinggi juga," ujar Ze Gomes.
Menurutnya, gaya bermain tersebut membutuhkan kerja sama yang kuat, disiplin, dan kondisi fisik yang prima. Karena itu, setiap sesi latihan diarahkan agar para pemain semakin memahami pola permainan yang diinginkan sekaligus mampu menjalankannya dengan konsisten.
Untuk mendukung kebutuhan tim, manajemen Madura United bergerak aktif pada bursa transfer musim ini.
Sejumlah pemain baru, baik asing maupun lokal, didatangkan guna menyesuaikan kebutuhan strategi pelatih. Di sisi lain, beberapa pemain penting dari musim lalu juga dipertahankan agar proses adaptasi berjalan lebih cepat.
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