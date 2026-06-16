Persebaya Selangkah Lagi Dapatkan Gledson Paixao, Gelandang Bertahan Andalan PSM Makassar

Persebaya Surabaya dikabarkan semakin dekat merekrut gelandang bertahan asal Brasil Gledson Paixao da Silva dari PSM. (Istimewa)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan gelandang bertahan asal Brasil Gledson Paixao da Silva dari PSM, menjelang bergulirnya super league musim 2026/2027.
Pemain berusia 31 tahun incaran Persebaya tersebut saat ini masih berstatus sebagai pemain PSM Makassar. Namun, proses negosiasi transfer Gledson Paixao dengan Persebaya disebut berjalan positif dan telah memasuki tahap akhir.
Meski demikian, transfer Gledson Paixao tersebut masih menunggu penyelesaian sejumlah detail sebelum diumumkan secara resmi oleh Persebaya dan PSM.
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Kabar ini langsung menarik perhatian pendukung Persebaya. Pasalnya, Gledson merupakan salah satu pemain yang tampil cukup konsisten di lini tengah PSM sepanjang musim 2025/2026.
Berdasarkan data statistik terbaru, Gledson mencatatkan 22 penampilan bersama PSM Makassar dan menyumbangkan satu gol. Kehadirannya memberikan keseimbangan di lini tengah berkat kemampuan bertahan, membaca permainan, serta membantu transisi dari bertahan ke menyerang.
Gledson lahir di Santo Amaro, Brasil, pada 18 Mei 1995. Pemain dengan tinggi badan 184 sentimeter itu berposisi utama sebagai gelandang bertahan, tetapi juga mampu dimainkan sebagai bek tengah ketika dibutuhkan. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu nilai tambah yang membuatnya diminati sejumlah klub.
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Sebelum berkarir di Indonesia, Gledson sempat memperkuat beberapa klub Brasil seperti Atibaia, Vila Nova, Santo Andre, Juventus-SC, Pouso Alegre, Joinville, Figueirense, hingga Retro. Pengalaman panjang di kompetisi Brasil membuatnya memiliki karakter permainan yang disiplin dan kuat dalam duel.
Jika transfer ini benar-benar terealisasi, Persebaya akan mendapatkan tambahan tenaga berpengalaman untuk memperkuat sektor tengah. Kehadiran Gledson juga berpotensi meningkatkan persaingan di skuad Bajul Ijo yang tengah melakukan pembenahan tim menghadapi musim baru.
Di sisi lain, kepergian Gledson tentu akan menjadi kehilangan bagi PSM Makassar. Selama satu musim terakhir, ia menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan untuk menjaga keseimbangan permainan tim Juku Eja.
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