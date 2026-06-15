Dicky Kurniawan Tulis Salam Perpisahan untuk Persijap Jepara, Pulang ke Persebaya Surabaya Semakin Dekat

Dicky Kurniawan berpisah dengan Persijap Jepara. (Dok. Dicky Kurniawan)
JawaPos.com - Dicky Kurniawan menuliskan salam perpisahan kepada Persijap Jepara. Itu berarti, jalan pulang kembali ke Persebaya Surabaya semakin terbuka lebar.
Melalui sosial media, Dicky Kurniawan mengucapkan terima kasih kepada skuad Persijap. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada para suporter atas dukungan yang diberikan.
"Assalamualaikum wr.wb. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen, staf official, pelatih, pemain yang hebat, dan juga suporter Persijap yang sangat luar biasa yang selalu mendukung saya," tulis Dicky Kurniawan di Instagram.
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Pemain 24 tahun itu meminta maaf kepada skuad Persijap jika ada perilakunya yang kurang berkenan. Di akhir pesan perpisahannya, Dicky merasa bangga bisa menjadi bagian dari tim berjuluk Laskar Kalinyamat.
"Dan saya juga memohon maaf jika ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang baik. Suatu kebanggaan bisa menjadi bagian dari keluarga Persijap Jepara," tutur Dicky.
Dengan kepergiannya dari Persijap, membuat rumor Dicky menuju ke Persebaya semakin terealisasikan. Bahkan akun Instagram maskot Persebaya, Jojo sudah memastikan hal itu.
"Sdh tes mediss mbalikk congg," tulis komentar dari akun @jojo_bonek di Instagram @433_psby. Sebuah komentar singkat yang memastikan bahwa Dicky sudah menjalani tes medis untuk kembali ke Persebaya.
Performa Dicky bersama Persijap di musim perdananya cukup mengesankan. Dia sering dijadikan pemain super sub yang bisa mengubah permainan timnya.
Musim lalu, pemain kelahiran Surabaya tersebut bermain 21 pertandingan dan tujuh laga menjadi starter. Dicky juga memberikan kontribusi dua gol dan enam assist.
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