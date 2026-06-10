Persib Bandung Siap Lawan Siapa Saja! Jupe Tanggapi Hasil Undian ASEAN Club Championship 2026/2027

Achmad Jufriyanto tekankan fokus game by game jadi kunci Persib Bandung menuju hattrick juara. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi tantangan besar pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027 setelah hasil undian menempatkan tim berjuluk Maung Bandung tersebut di grup yang dihuni sejumlah klub kuat Asia Tenggara.
Berdasarkan hasil drawing yang digelar di Jakarta akhir pekan lalu, Persib Bandung tergabung di Grup B bersama Port FC dari Thailand, Johor Darul Ta'zim (JDT) dari Malaysia, Lion City Sailors dari Singapura, Cong An Ha Noi FC dari Vietnam, Preah Khan Reach Svay Rieng FC dari Kamboja, serta pemenang laga play-off antara Ezra FC dari Laos dan Shan United FC dari Myanmar.
Menanggapi hasil undian tersebut, bek senior Persib Bandung, Achmad Jufriyanto, menilai seluruh peserta yang berada di grupnya memiliki kualitas yang patut diwaspadai.
Meski demikian, pemain yang akrab disapa Jupe itu menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini bukanlah memikirkan kekuatan lawan, melainkan mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi kompetisi.
Menurut Jupe, kesiapan tim akan menjadi faktor terpenting untuk bersaing di turnamen antarklub Asia Tenggara tersebut. Karena itu, ia tidak ingin terlalu larut membahas siapa lawan yang dianggap paling berat.
"Ada Johor Darul Ta'zim. Tapi, siapa pun lawannya yang penting kami harus siap," ujar Jupe.
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Keberadaan JDT memang menjadi perhatian tersendiri. Klub asal Malaysia itu dikenal sebagai salah satu kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, Port FC dan Lion City Sailors juga merupakan tim yang memiliki pengalaman tampil di level kompetisi Asia.
Bagi Persib Bandung, menghadapi Port FC dan Lion City Sailors bukanlah hal yang benar-benar baru. Kedua tim tersebut pernah berjumpa dengan Maung Bandung dalam kompetisi internasional sebelumnya.
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