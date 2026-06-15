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Andre Rizal Hanafi
Senin, 15 Juni 2026 | 13.54 WIB

Arema FC Resmi Datangkan Diego Landis dari Terengganu FC, Perkuat Lini Belakang Singo Edan di Liga 1 Musim 2026/2027

Arema FC umumkan kedatangan bek tengah asal Brasil Diego Landis untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027. Klub berjuluk Singo Edan tersebut resmi mengumumkan kedatangan bek tengah asal Brasil, Diego Landis, sebagai bagian dari skuad yang akan berlaga pada musim baru.

Pemain berusia 28 tahun itu didatangkan Arema FC untuk super league dari klub Malaysia Terengganu FC. Pada musim 2025/2026, Diego tampil cukup konsisten dengan mencatatkan 23 penampilan dan menyumbangkan satu gol untuk tim yang bermarkas di Kuala Terengganu tersebut.

Kehadiran Diego Landis menjadi salah satu langkah Arema FC dalam memperkuat sektor pertahanan. Posisi bek tengah memang menjadi area penting yang mendapat perhatian menjelang bergulirnya musim kompetisi super league mendatang.

Sebelum berkarir di Malaysia, Diego memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub dari berbagai negara. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah memperkuat FC Porto B di Portugal, Chiangrai United di Thailand, serta klub Brasil seperti Mirassol SP dan São Paulo U17.

Rekam jejak tersebut menjadi modal berharga bagi Diego untuk beradaptasi dengan tantangan baru di sepak bola Indonesia. Pengalaman bermain di beberapa kompetisi berbeda dinilai dapat membantu menghadapi atmosfer super league yang dikenal kompetitif.

Secara karakter permainan, Diego dikenal sebagai bek tengah yang memiliki postur ideal untuk duel udara dan kemampuan membaca permainan dengan baik. Selain kuat dalam bertahan, dia juga cukup nyaman saat membantu tim membangun serangan dari lini belakang.

Kedatangannya juga menambah jumlah pemain Brasil dalam skuad Arema FC. Diego akan bermain bersama Careca yang lebih dahulu bergabung dengan tim kebanggaan Aremania tersebut. Kehadiran dua pemain asal Brasil ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi performa tim sepanjang musim.

Bagi Arema FC, transfer ini menjadi bagian dari upaya membangun skuad yang lebih solid setelah melakukan sejumlah evaluasi pada musim sebelumnya. Manajemen berharap tambahan amunisi baru dapat meningkatkan daya saing tim dalam perebutan posisi papan atas super league.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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