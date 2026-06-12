Dendy Sulistyawan Resmi Pulang ke Tim Kota Kelahiran, Siap Bawa Persela Lamongan Promosi ke Super League

Dendy Sulistyawan kembali ke Persela Lamongan. (Dok. Persela Lamongan)
JawaPos.com-Dendy Sulistyawan kembali ke tim kota kelahirannya Persela Lamongan. Setelah diresmikan pihak klub, dia mengungkapkan target bersama tim barunya.
Penyerang 29 tahun tersebut memiliki keinginan untuk bermain dengan baik bersama Persela di Championship musim depan. Dendy Sulistyawan bertekad membawa Persela promosi ke Super League setelah terakhir kali pada 2018.
"Bukan harapan saya saja, tapi kalau saya pribadi pasti ingin membantu tim dengan sebaik mungkin. Tujuan saya ke sini tidak lain tidak bukan bisa membawa mimpi kembali ke Liga 1 (Super League) dan kejayaan Persela Lamongan," kata Dendy Sulistyawan yang dikutip kanal YouTube resmi Persela, Jumat (12/6).
Membela kota kelahiran menjadi alasan untuk kembali bermain di Persela Lamongan. Dendy merasa jiwanya terpanggil untuk bisa bergabung dengan Laskar Joko Tingkir.
"Yang pertama adalah panggilan jiwa. Apalagi saya dulu lahir juga dari Persela sebelum saya ke Bhayangkara FC. Ya itu tadi, panggilan jiwa saatnya saya untuk pulang dan kembali lagi membawa kejayaan di Persela," jelas Dendy Sulistyawan.
Keputusan Persela membawa pulang Dendy dinilai tepat. Sebab, dia merupakan pemain yang punya pengalaman bermain di Super League dan juga pernah dipanggil Timnas Indonesia.
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Kepulangan ke Persela juga disertai dengan satu koleksi gelar Liga 1 Indonesia musim 2016/2017 bersama Bhayangkara FC. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Dendy untuk mencapai target promosi ke Super League.
Musim lalu, ketajamannya sebagai penyerang masih terjaga dengan baik. Dendy berhasil mengoleksi enam gol dari 27 pertandingan yang dimainkannya. Dengan performanya tersebut, menarik dinantikan permainannya bersama Persela musim depan.
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