Persela Lamongan Resmi Datangkan Caique Souza, Eks Persiku Kudus Siap Jadi Andalan di Liga 2 musim 2026/2027

JawaPos.com - Persela Lamongan kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyusun skuad untuk menghadapi Liga 2 Indonesia musim 2026/2027. Klub berjuluk Laskar Joko Tingkir tersebut resmi mengamankan jasa penyerang asal Brasil, Caique Souza, yang sebelumnya memperkuat Persiku Kudus.

Kepastian bergabungnya Caique Souza menjadi kabar positif bagi Persela yang tengah membangun tim kompetitif di liga 2. Persela menargetkan kembali bersaing di papan atas dan membuka peluang promosi ke Liga 1.

Seluruh proses negosiasi, termasuk kesepakatan pribadi antara Caique Souza dan Persela dikabarkan telah rampung. Sehingga sang pemain akan langsung bergabung untuk persiapan musim baru liga 2.

Caique Souza bukan nama asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pada musim 2025/2026, pemain berusia 27 tahun itu tampil cukup menjanjikan bersama Persiku Kudus di ajang Liga 2. Dalam 10 pertandingan yang dijalani, dia mencetak lima gol dan satu assist.

Catatan tersebut menunjukkan efektivitasnya di lini depan. Meski berposisi utama sebagai sayap kanan, Caique dikenal memiliki kemampuan bermain fleksibel di berbagai posisi menyerang. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan keberanian dalam duel satu lawan satu menjadi beberapa kelebihan yang dimilikinya.

Lahir di Santo Antônio de Jesus, Brasil, pada 13 Januari 1999, Caique mengawali perjalanan sepak bolanya di akademi Vitória, salah satu klub tradisional Brasil. Bersama tim senior Vitoria, dia sempat mencatatkan 27 penampilan sebelum melanjutkan karir ke sejumlah klub lain seperti Campinense, Juazeirense, Atletico de Alagoinhas, hingga Galicia.

Karir Caique kemudian berlanjut ke Eropa saat memperkuat Victoria Wanderers di Malta. Di klub tersebut, performanya cukup menonjol dengan torehan 21 gol dalam dua periode berbeda. Penampilan apik itu membuatnya sempat berkarier di Korea Selatan bersama Gyeongju KHNP sebelum akhirnya memilih melanjutkan petualangan di Indonesia.

Dengan tinggi badan 1,68 meter, Caique memang bukan tipikal penyerang target man. Keunggulannya terletak pada mobilitas tinggi, akselerasi cepat, serta kemampuan mencari ruang di area pertahanan lawan.