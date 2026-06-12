Bawa Timnas Indonesia Naik Peringkat ke-118, Begini Reaksi John Herdman

JawaPos.com - John Herdman angkat bicara usai ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke peringkat 118. Pelatih berusia 50 tahun itu memberikan apresiasi setinggi langit kepada para pemain Skuad Garuda karena dinilai beradaptasi dengan sangat baik.

Timnas Indonesia naik lima tingkat dari urutan 123 ke 118 dunia. Kesuksesan tersebut tak luput dari hasil manis Skuad Garuda di bawah John Herdman dalam laga uji coba FIFA Matchday Juni 2026.

Pada agenda FIFA Matchday tersebut, Timnas Indonesia asuhan John Herdman menjalani dua laga uji coba melawan Oman dan Mozambik. Hasilnya pun sangat positif, yakni menang 3-0 atas Oman dan 1-0 atas Mozambik.

Kemenangan ganda itu praktis menambah pundi-pundi poin Timnas Indonesia. Skuad Merah Putih saat ini mengoleksi poin 1157,14 dan terpaut sangat tipis dari Sudan yang berada di peringkat 117 dengan jarak 0,08 poin.

John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia antusias melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan Rizky Ridho cs. Pelatih asal Inggris itu menilai kemampuan adaptasi para pemain saat menghadapi dua lawan dengan karakter yang jauh berbeda itu berdampak langsung dengan kenaikan peringkat.

“Terlepas dari penambahan poin dan kenaikan peringkat, saya bangga dengan para pemain yang mampu beradaptasi menghadapi dua lawan yang berbeda karakter,” kata Herdman dalam keterangan resmi PSSI, Jumat (12/6).

“Meraih dua kemenangan beruntun di kandang melawan tim-tim dengan peringkat lebih tinggi adalah pencapaian luar biasa. Saat ini, para pemain terlihat jauh lebih berbahaya bagi lawan," sambung dia.

Sementara, Ketum PSSI Erick Thohir sangat bersyukur dengan melonjaknya peringkat Timnas Indonesia ke-118 dunia. Kendati demikian, Erick mengingatkan kepada seluruh pemain untuk tidak cepat berpuas diri.