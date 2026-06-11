Mathew Baker Starter! Berikut Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Australia U-19 di babak semifinal Piala AFF U-19 2026. Kedua kesebelasan pun menurunkan skuad terbaiknya dalam laga tersebut.

Duel krusial tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis (11/6) dengan kick-off pukul 20.15 WIB. Timnas Indonesia U-19 dan Australia U-19 bakal saling sikut demi mengamankan tiket final Piala AFF U-19 2026.

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto menurunkan skuad terbaiknya pada laga malam ini. Satu nama yang menyita perhatian adalah hadirnya Mathew Baker.

Mathew Baker harus absen di seluruh pertandingan fase grup. Pasalnya, pemain Melbourne City itu menjalani tugas negara bersama skuad senior Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik.

Mathew Baker pun diberi kepercayaan pelatih John Herdman untuk menandai debutnya bersama Skuad Garuda level senior ketika melawan Oman. Dia sekaligus mencatatkan sejarah sebagai debutan termuda Timnas Indonesia.

Kini, Mathew Baker telah kembali ke Timnas Indonesia U-19. Pemain berusia 17 tahun itu merupakan salah satu pilar penting dalam skuad arahan Nova Arianto. Diharapkan, kehadirannya bisa membawa Garuda Muda melesat ke partai final.

Dalam laga malam hari ini, Nova tidak melakukan perombakan signifikan. Pelatih berkepala plontos itu masih mempercayakan Dafa Al Gasemi untuk mengawal gawang Timnas Indonesia U-19.

Kemudian Fabio Azkairawan, Putu Panji, Muhammad Al Gazani Dwi Sugandi, Mathew Baker akan menjadi tembok pertahanan Garuda Muda. Lalu trio lini tengah akan diperkuat Eizar Jacob Tanjung, Nazriel Alfaro, dan Muhammad Isfandyar.