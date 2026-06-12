Media Australia Puji Scouting Timnas Indonesia! Sebut Sukses Rekrut Talenta Muda dari Negeri Kanguru

Mathew Baker. (instagram @mat_baker09)
JawaPos.com - Upaya Indonesia dalam mencari dan merekrut pemain muda berbakat keturunan di luar negeri kembali mendapat perhatian internasional.
Kali ini, media Australia, Futbol Australia, menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mengidentifikasi sejumlah talenta muda yang berkembang di kompetisi dan akademi sepak bola Negeri Kanguru.
Dalam laporannya, Futbol Australia menilai Indonesia telah melakukan pekerjaan scouting yang sangat baik di Australia.
Hasilnya pun mulai terlihat dengan bergabungnya beberapa pemain muda potensial yang kini menjadi bagian dari program pembinaan sepak bola Indonesia.
Beberapa nama yang disebut secara khusus adalah Matthew Baker, Vickery, serta Mitch Baker.
Ketiganya merupakan pemain yang berkembang di lingkungan sepak bola Australia dan berhasil masuk dalam radar pemantauan federasi Indonesia.
"Indonesia melakukan pekerjaan scouting yang bagus di Australia dan hasilnya sangat baik. Mereka mengambil Vickery, Mitch Baker, dan kini Matthew Baker dari akademi Melbourne City," tulis Futbol Australia dalam laporannya.
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Pernyataan tersebut menjadi pengakuan tersendiri terhadap perkembangan jaringan pencarian bakat yang dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Tidak hanya berfokus pada kompetisi domestik, pemantauan juga dilakukan terhadap pemain keturunan Indonesia yang berkarier di berbagai negara, termasuk Australia.
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