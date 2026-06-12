John Herdman Bangga dengan Timnas Indonesia U-19, Lempar Pujian ke Nova Arianto

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyaksikan langsung perjuangan Garuda Muda dalam pertandingan kontra Australia U-19 di babak semifinal Piala AFF U-19 2026. Meski kalah, Herdman mengaku bangga dan antusias melihat perkembangan para talenta muda Merah Putih.

Timnas Indonesia U-19 menelan kekalahan tipis 0-1 dari Australia U-19 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kamis (11/6) malam WIB. Gawang Dafa Al Gasemi kebobolan di pengujung babak kedua atau tepatnya menit ke-89 lewat gol Marcus Neil.

Hasil yang cukup menyakitkan bagi Timnas Indonesia U-19, karena secara permainan mereka cukup ciamik. Beberapa peluang juga mampu didapat, tapi sayangnya tidak ada yang berujung gol.

Meski gagal mengunci tiket final, Herdman yang menonton langsung pertandingan tersebut mengaku bangga dengan performa Timnas Indonesia U-19.

“Malam ini saya sangat bangga dengan penampilan Timnas U-19 dan pelatih kepala coach Nova, bagus,” kata Herdman, dipetik dari akun Instagram Erick Thohir, Jumat (12/6/2026).

Herdman turut memuji pelatih Nova Arianto. Ia menyebut, Nova menerapkan taktik sangat disiplin dengan komposisi talenta muda yang dimiliki Indonesia.

“Secara taktik sangat disiplin. Menurut saya coach Nova menata tim ini dengan baik. Kita punya banyak pemain muda bertalenta, saya antusias ingin melihat kemajuannya,”

Lebih lanjut, juru taktik asal Inggris itu menilai pertandingan tersebut sejatinya berjalan berimbang. Timnas Indonesia U-19 disebut tampil sangat disiplin, namun sayangnya dewi fortuna belum berpihak pada Garuda Muda.

“Pertandingannya tergolong seimbang, jarak antara Indonesia dan Australia menurut saya sangat tipis. Sepenglihatan saya tim ini sangat disiplin. Jadi apresiasi untuk pelatih, para pemain untuk semangat mereka,” terang Herdman.

Kekalahan tersebut sekaligus membuat Timnas Indonesia U-19 gagal melaju ke final. Garuda Muda akan memainkan laga perebutan tempat ketiga melawan Kamboja U-19 di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (13/6/2026) pukul 16.00 WIB.