Eks Pelatih Police Tero FC Bene Lima Tertarik Berkarier di Indonesia, Jadi Opsi Pelatih Baru di Super League

Bene Lima saat melatih klub Thailand, Police Tero FC. (istimewa)
JawaPos.com - Pelatih asal Brasil, Bene Lima, membuka peluang untuk melanjutkan karier kepelatihannya di Indonesia setelah mengakhiri masa tugasnya bersama klub Thailand, Police Tero FC.
Kabar tersebut disampaikan melalui perwakilannya yang menyebut bahwa pelatih berusia 52 tahun itu tertarik menjajal tantangan baru di sepak bola Indonesia.
Nama Bene Lima mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian besar pencinta sepak bola Tanah Air. Namun, rekam jejaknya menunjukkan pengalaman yang cukup panjang, terutama di kawasan Asia.
Selama beberapa tahun terakhir, ia pernah bekerja di berbagai negara dengan kultur sepak bola yang berbeda-beda, mulai dari Korea Selatan, Arab Saudi, China, hingga Thailand.
Bene Lima diketahui mengantongi lisensi CONMEBOL Pro, salah satu lisensi kepelatihan tertinggi yang dikeluarkan konfederasi sepak bola Amerika Selatan.
Dalam perjalanan kariernya, ia tidak hanya berperan sebagai pelatih kepala, tetapi juga pernah menjadi asisten pelatih dan pelatih fisik di sejumlah klub profesional.
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Salah satu pengalaman penting dalam kariernya adalah saat menjadi bagian dari staf kepelatihan Daegu FC di Korea Selatan.
Bersama klub tersebut, ia turut merasakan atmosfer kompetisi sepak bola Korea yang dikenal memiliki standar profesional tinggi dan perkembangan taktik yang pesat.
Setelah itu, Bene Lima melanjutkan kariernya di Arab Saudi bersama Al Hazem dan Al Batin sebelum mendapatkan kesempatan menangani klub China, Jiangxi Liansheng. Di Thailand, ia sempat melatih Pattaya United dan terakhir dipercaya menukangi Police Tero FC.
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