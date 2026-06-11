Jadwal Semifinal Piala AFF U-19 Timnas Indonesia U-19 vs Australia, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Rebut Tiket ke Final!

JawaPos.com - Jadwal semifinal Piala AFF U-19 2026 akan mempertemukan Timnas Indonesia U-19 melawan Australia U-19, Kamis (11/6) di Stadion Utama Sumatera Utara. Garuda Muda jelas memburu kemenangan untuk mengunci satu tempat di babak final.

Timnas U-19 Indonesia melaju ke empat besar setelah menjadi juara grup A dengan koleksi sembilan poin hasil dari tiga kemenangan. Pada laga terakhir grup, Vietnam berhasil dikalahkan sekaligus disingkirkan dari turnamen karena gagal menjadi runner up grup terbaik.

Kembali menghadapi lawan kuat kali ini Australia di babak semifinal, tak menggentarkan timnas Indonesia dan justru sedang dalam rasa percaya diri tinggi.

"Saya secara pribadi mengucap syukur kami bisa sampai semifinal. Kita tahu kita akan menghadapi Australia dan untuk itu kita telah melakukan persiapan secara matang. Percaya diri anak-anak sekarang juga sudah sangat baik," kata pelatih Nova Arianto dikutip dari Antara.

Meski demikian, Nova tetap tak meremehkan Australia dan menganggap sang lawan sebagai tim yang sangat pantas diperhitungkan.

"Kalau kita ingin jadi tim terbaik, maka kita harus mampu menghadapi tim terbaik pula. Yang penting bagaimana pemain bisa tetap disiplin dengan tanggungjawabnya masing masing dan tampil enjoy besok menghadapi Australia," ujar Nova.

Mulai babak semifinal, kekuatan Garuda Muda bertambah dengan sudah bergabungnya Matthew Baker setelah membela timnas senior pada FIFA Matchday di Jakarta.

"Mathew Baker baru tiba siang tadi. kita akan lihat secara kondisi. Tapi memang, kemungkinan itu besar kita turunkan untuk dimainkan, tetapi saya lihat dulu kondisinya," ujar mantan pelatih Timnas U-17 tersebut.