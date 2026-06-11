Netizen Arab Saudi Khawatir Satu Grup dengan Indonesia, Bukti Tim Garuda Kini Makin Diperhitungkan

Timnas Indonesia Vs Oman pada Pertandingan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai mendapat perhatian dari berbagai negara Asia. Bahkan, pendukung sepak bola Arab Saudi kini mulai memasukkan skuad Garuda sebagai salah satu lawan yang patut diwaspadai dalam persaingan menuju Piala Dunia.
Hal tersebut terlihat dari unggahan seorang netizen Arab Saudi yang mengeluhkan posisi negaranya dalam ranking FIFA terbaru. Posisi Arab Saudi yang berada di luar delapan besar Asia berpotensi membuat mereka menempati pot kedua pada pengundian fase kualifikasi berikutnya.
Kondisi tersebut dinilai bisa membuat perjalanan Arab Saudi menuju Piala Dunia menjadi lebih berat. Salah satu alasan yang disampaikan adalah kemungkinan mereka tergabung dalam grup yang berisi tim-tim kuat Asia, termasuk Jepang dan Indonesia.
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Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, beberapa tahun lalu Indonesia hampir tidak pernah masuk dalam pembahasan negara-negara besar Asia ketika membicarakan calon lawan berat di level internasional.
Kini situasinya mulai berubah. Berbagai peningkatan performa yang ditunjukkan Timnas Indonesia di bawah program pengembangan sepak bola nasional membuat reputasi Garuda perlahan naik. Hasil-hasil positif di berbagai ajang internasional serta peningkatan ranking FIFA menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia semakin diperhitungkan.
Dalam beberapa kesempatan, Indonesia juga mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim papan atas Asia. Hal itu membuat banyak pengamat maupun pendukung negara lain mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan baru yang tidak bisa diremehkan.
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Meski belum memiliki koleksi trofi besar di level senior, pencapaian Indonesia saat ini dinilai memiliki nilai tersendiri. Pengakuan dari negara lain menjadi salah satu indikator bahwa perkembangan sepak bola nasional berjalan ke arah yang positif.
Bagi sebagian suporter, rasa hormat dari lawan merupakan pencapaian penting. Sebab, selama bertahun-tahun Indonesia lebih sering dipandang sebagai tim pelengkap dalam persaingan sepak bola Asia.
Kini, situasinya mulai berbeda. Nama Indonesia mulai muncul dalam perhitungan negara-negara besar ketika membahas peluang lolos ke turnamen bergengsi. Tentu saja perjalanan Timnas Indonesia masih panjang. Konsistensi prestasi dan regenerasi pemain tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dijaga.
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