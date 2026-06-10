Kapten Persija Jakarta Pasang Badan! Rizky Ridho Dukung Beckham Putra Berjuang Bersama di Timnas Indonesia

Rizky Ridho mengunggah pesan persatuan untuk Beckham Putra dan seluruh pemain Timnas Indonesia usai insiden dengan oknum suporter di SUGBK. (Instagram @rizkyridhoramadhani)
JawaPos.com — Kapten Persija Jakarta dan Timnas Indonesia, Rizky Ridho, memberikan dukungan terbuka kepada Beckham Putra Nugraha setelah insiden cekcok dengan oknum suporter usai laga Timnas Indonesia kontra Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (9/6/2026).
Dukungan itu menjadi pesan kuat agar seluruh elemen sepak bola Indonesia bersatu mendukung perjuangan skuad Garuda.
Rizky Ridho menyampaikan pesannya melalui unggahan Instagram Story pribadi pada Rabu (10/6/2026).
Bek berusia 24 tahun itu mengajak seluruh suporter mengesampingkan rivalitas klub ketika Timnas Indonesia sedang berjuang membawa nama bangsa.
Pesan tersebut langsung dikaitkan dengan situasi yang dialami Beckham Putra beberapa jam sebelumnya.
Gelandang serang Timnas Indonesia itu sempat terlibat adu argumen dengan seorang oknum suporter setelah pertandingan FIFA Matchday melawan Mozambik.
Rizky Ridho menegaskan para pemain Timnas Indonesia harus mendapat dukungan tanpa memandang asal klub masing-masing.
Menurutnya, ketika mengenakan seragam Garuda, seluruh pemain merupakan satu keluarga yang memiliki tujuan sama.
"Kita mungkin datang dari klub yang berbeda, tetapi saat mengenakan jersey Tim Nasional, kita adalah satu keluarga. Mari hentikan segala bentuk kebencian dan provokasi, dan dukung siapa pun yang berjuang untuk lambang Garuda," tulis Rizky Ridho di Instagram story pribadinya @rizkyridhoramadhani.
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