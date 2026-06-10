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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 11 Juni 2026 | 00.42 WIB

John Herdman Mulai Persiapan ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Incar Gelar Juara

Timnas Indonesia saat lawan Oman di Stadion GBK. (Derry Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Timnas Indonesia saat lawan Oman di Stadion GBK. (Derry Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan kembali memasuki agenda penting pada pertengahan 2026 dengan tampil di ASEAN Cup 2026. Turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara itu dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

PSSI memasang target tinggi pada edisi kali ini. Setelah beberapa kali gagal meraih trofi, Indonesia ditargetkan menjadi juara ASEAN Cup untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Ambisi tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam program tim nasional sepanjang tahun 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, disebut sudah mulai menyusun rencana persiapan sejak jauh hari.

Meski skuad yang diturunkan nantinya didominasi pemain dari kompetisi Liga Indonesia, persiapan tetap dilakukan secara serius untuk menghadapi persaingan ketat di kawasan ASEAN.

Berdasar hasil undian grup, Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Grup ini diprediksi akan berlangsung kompetitif, terutama karena kehadiran Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara.

Sementara itu, Grup B dihuni Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Thailand masih menjadi salah satu favorit juara mengingat konsistensi mereka di turnamen regional dalam dua dekade terakhir.

Indonesia akan mengawali perjalanan di ASEAN Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Setelah itu, Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Timor Leste pada 31 Juli.

Laga yang paling dinanti kemungkinan terjadi pada 3 Agustus saat Indonesia menjamu Vietnam. Pertandingan itu berpotensi menjadi penentu posisi klasemen Grup A mengingat kedua tim diperkirakan menjadi kandidat terkuat untuk lolos ke fase berikutnya.

Pada pertandingan terakhir fase grup, Indonesia akan bertandang menghadapi Singapura pada 7 Agustus. Duel ini juga diprediksi tidak mudah karena Singapura memiliki pengalaman panjang di ASEAN Cup dan beberapa kali berhasil menembus fase akhir turnamen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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