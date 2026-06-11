Berikut Statistik Permainan, Gol, dan Assist 4 Pemain Persebaya Surabaya yang Perpanjang Kontrakadur

JawaPos.com - Persebaya Surabaya telah memperpanjang kontrak empat pemain untuk musim depan. Mereka adalah Francisco Rivera, Jefferson Silva, Malik Risaldi, dan Ernando Ari.

Berikut ini merupakan statistik permainan, gol, dan assist dari empat pemain Persebaya yang diperpanjang kontraknya. Siapakah yang menunjukkan performa apik musim lalu? Baca terus artikel ini.

1. Francisco Rivera Sebagai gelandang serang andalan Persebaya, Francisco Rivera bermain 30 pertandingan dan selalu menjadi starter. Melansir Transfermarkt, pemain asal Meksiko tersebut mencetak 13 gol dan 10 assist.

Secara statistik, Rivera sangat berbahaya dalam membantu penyerangan. Melansir I League, pemain 31 tahun melepaskan 45 tendangan dan 27 tendangan tepat sasaran.

2. Jefferson Silva Bek kiri asal Brasil tersebut bermain 17 pertandingan dan selalu menjadi starter. Jefferson Silva mengoleksi satu gol dan tiga assist di musim perdananya untuk Persebaya.

Salah satu yang menonjol adalah kemampuannya membaca permainannya. Jefferson berhasil melakukan 64 intersepsi, 44 sapuan, dan 21 tekel.

3. Malik Risaldi Malik Risaldi bermain 28 pertandingan dan 18 laga bermain sejak menit pertama. Pemain 29 tahun tersebut mencetak dua gol dan tiga assist sepanjang musim lalu.

Sering bergerak dari sisi sayap, Malik berhasil membuat lini depan Persebaya lebih berbahaya. Selama bermain, pemain nomor punggung 77 tersebut melepaskan 26 tendangan dan 11 tendangan tepat sasaran.