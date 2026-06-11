Andhika Ramadhani Ungkap Alasan Tinggalkan Persebaya Surabaya

Kiper Persebaya Surabaya Andhika Ramadhani saat lawan Persis Solo. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Andhika Ramadhani telah resmi dilepas Persebaya Surabaya musim depan. Setelah diresmikan pihak klub, dia mengungkapkan alasannya untuk hengkang.
Bagi Andhika Ramadhani, Persebaya adalah rumah untuknya. Dia juga bertumbuh menjadi kiper yang lebih baik bersama Green Force.
"Hari ini saya Andhika Ramadhani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kepada Persebaya Surabaya, rumah yang sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan karir saya dari tahun 2018 hingga 2026," tulis Andhika Ramadhani di Instagram.
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"Banyak kenangan, pelajaran, perjuangan, dan kebahagiaan yang saya dapatkan bersama klub ini. Persebaya bukan hanya tempat saya bermain dan berkarir tetapi juga tempat saya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, " imbuh kiper 27 tahun tersebut.
Mencari pengalaman baru menjadi salah satu alasan Andhika memutuskan pergi dari Persebaya Surabaya. Di tim barunya, dia akan terus belajar untuk terus menjadi kiper yang lebih baik.
"Keputusan saya untuk berpisah karena saya ingin menimba ilmu, mencari pengalaman baru, dan berkembang lebih jauh di tempat dan rumah baru. Ini adalah langkah untuk masa depan, untuk terus belajar dan menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya akan bekerja keras dan berjuang untuk karir saya dirumah baru saya," jelas Andhika.
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Kiper kelahiran Surabaya tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Persebaya sebagai kiper yang lebih baik. Dalam pesan perpisahannya, Andhika mengucapkan terima kasih kepada seluruh skuad Persebaya, Bonek, dan Bonita.
"Saya pergi bukan untuk melupakan, tetapi untuk kembali suatu hari nanti dengan versi diri yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar PERSEBAYA SURABAYA, PAK AZRUL ANANDA, MANAJEMEN, PELATIH, REKAN", dan terutama BONEK dan BONITA atas cinta dan dukungan yang luar biasa selama ini kepada saya. Sampai bertemu lagi PERSEBAYA akan selalu menjadi rumah saya. WANI," tutup Andhika Ramadhani.
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Musim 2025/2026, Andhika bermain 11 pertandingan dengan meraih delapan clean sheet. Sebelum hengkang, dia sempat mencatatkan lima clean sheet beruntun.
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