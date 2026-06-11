Resmi Perpanjang Kontrak! Ernando Ari Pasang Target Tinggi, Bawa Persebaya Surabaya Raih Prestasi Lebih Besar

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak Ernando Ari Sutaryadi dengan durasi multiyears untuk menghadapi Super League 2026/2027. Kiper utama Green Force itu tak hanya menyambut kabar tersebut dengan penuh kebanggaan, tetapi juga langsung memasang target membawa Persebaya Surabaya meraih lebih banyak prestasi dan kebanggaan bagi Kota Surabaya serta Bonek dan Bonita.

Perpanjangan kontrak ini menjadi sinyal kuat kepercayaan manajemen kepada salah satu pemain binaan yang telah tumbuh bersama Persebaya Surabaya sejak usia muda.

Di tengah persiapan menyambut musim baru, keberhasilan mempertahankan Ernando menjadi bagian penting dari fondasi skuad yang tengah dibangun pelatih Bernardo Tavares.

Apa Kata Ernando Ari Setelah Resmi Bertahan di Persebaya Surabaya? Ernando Ari mengaku sangat bahagia setelah mencapai kesepakatan kontrak baru bersama Persebaya Surabaya. Baginya, kepercayaan yang kembali diberikan klub memiliki arti besar dalam perjalanan karier profesionalnya.

"Saya sangat bahagia dan bangga karena masih dipercaya menjadi bagian dari Persebaya," ujar Ernando.

Kiper berusia 24 tahun tersebut menegaskan komitmennya untuk terus memberikan performa terbaik di setiap pertandingan.

Ia menyadari kepercayaan dari klub harus dibayar dengan kerja keras dan dedikasi maksimal di atas lapangan.

"Kepercayaan ini tentu menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus memberikan kemampuan terbaik dan berjuang sepenuh hati demi tim ini," lanjutnya.