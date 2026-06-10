Marselino Ferdinan Absen Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026? Begini Nasib Eks Wonderkid Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Marselino Ferdinan berpeluang tidak memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 karena masih terikat kontrak dengan Oxford United dan harus mengikuti kalender resmi FIFA.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengisyaratkan skuad Garuda di turnamen Asia Tenggara tersebut kemungkinan besar akan diperkuat pemain-pemain dari kompetisi domestik, membuka peluang baru bagi talenta lokal untuk bersinar.

Mengapa Marselino Ferdinan Belum Tentu Tampil di Piala AFF 2026? Peluang Marselino Ferdinan tampil di Piala AFF 2026 masih bergantung pada situasi klub dan regulasi internasional yang berlaku.

Eks wonderkid Persebaya Surabaya itu saat ini masih berkarier bersama Oxford United sehingga pemanggilannya tidak bisa dilakukan sembarangan di luar agenda resmi FIFA.

John Herdman menegaskan pihaknya tetap menghormati aturan yang mengikat pemain-pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri.

Menurut pelatih asal Kanada tersebut, seluruh keputusan terkait pemanggilan pemain abroad harus menyesuaikan kalender internasional yang berlaku.

"Marselino masih terikat kontrak dengan Oxford, jadi mereka tetap mengikuti aturan dan kalender FIFA," ujar Herdman usai laga Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pernyataan itu menjadi sinyal kehadiran Marselino di Piala AFF 2026 belum bisa dipastikan. Jika turnamen berlangsung di luar kalender FIFA, klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya ke tim nasional.