Mantan Pelatih Benfica U-15 dan Nam Dinh FC Dipastikan Jadi Arsitek Borneo FC Musim 2026-2027

JawaPos.com – Runner-up Super League 2025-2026 Borneo FC Samarinda mengumumkan nama pelatihnya. Tim berjuluk Pesut Etam itu menunjuk pelatih asal Portugal Mauro Jeronimo untuk membesut tim musim 2026-2027.

Pengumuman nama Jeronimo pada Rabu (10/6) itu hanya tiga hari berselang usai berakhirnya kerja sama tim dengan Fabio Lefundes (7/6) lalu. Jeronimo akan menangani Borneo FC di level domestik serta regional.

Ya, musim 2026-2027 ini Borneo FC akan berkompetisi di Super League. Kemudian juga menjalani play-off AFC Champions League Two juga ASEAN Club Championship.

“Borneo FC Samarinda dengan bangga memperkenalkan Mauro Jerónimo sebagai pelatih kepala untuk mengarungi musim 2026/2027. Berbekal pengalaman melatih di kompetisi Asia dan ASEAN, pelatih asal Portugal ini hadir membawa visi, karakter, dan ambisi besar untuk membawa Pesut Etam terus bersaing di level tertinggi. Perjalanan baru dimulai. Tantangan baru menanti. Kita satukan langkah, bekerja lebih keras, dan memburu prestasi demi kejayaan Samarinda!! MANYALA,” tulis Borneo FC di akun media sosialnya.

Jeronimo sebelum bergabung dengan Borneo FC pernah menangani dua tim Vietnam, PVC-CAND FC (2022-2025) serta Nam Dinh FC (2025-2026). Bahkan saat memulai karir kepelatihannya, pria berusia 38 tahun itu pernah menangani salah satu tim raksasa Portugal, Benfica SL di kelompok usia U-15.

Di PVC-CAND FC capaian terbaik Jeronimo adalah membawa tim jadi runner-up V.League 2 atau kompetisi level kedua Vietnam. Sayangnya dalam dua musim bersama PVC-CAND FC, Jeronimo gagal membawa timnya promosi.

Di Nam Dinh FC ini Jeronimo tidak saja bermain di level dalam negeri. Musim 2025-2026, Jeronimo dan Nam Dinh FC tampil di ASEAN Club Championship juga AFC Champions League Two.

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Di musim 2025-2026, Jeronimo membawa Nam Dinh FC dalam 10 laga di berbagai ajang. Hasilnya lima kali menang, tiga imbang, dan dua kalah. Usai 10 laga di Nam Dinh FC, Jeromino mundur dari tim.