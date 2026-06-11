Garuda Muda Siap ke Final! Prediksi Indonesia vs Australia di Semifinal Piala AFF U-19 2026

Arkhan Kaka. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi tantangan terbesar mereka sejauh ini saat berjumpa Australia U-19 pada semifinal Piala AFF U-19 2026.
Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatra Utara tersebut menjadi penentu langkah Garuda Muda menuju partai final sekaligus menguji sejauh mana perkembangan skuad muda Indonesia di level regional Asia Tenggara.
Indonesia datang ke babak semifinal dengan catatan yang sangat meyakinkan. Skuad asuhan Nova Arianto berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup dan keluar sebagai juara Grup A.
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Konsistensi permainan menjadi salah satu faktor utama yang membawa Garuda Muda melangkah sejauh ini.
Perjalanan Indonesia dimulai dengan kemenangan 3-0 atas Myanmar. Hasil tersebut memberikan fondasi kepercayaan diri yang kuat bagi para pemain muda Merah Putih. Pada laga berikutnya, Indonesia kembali menunjukkan dominasi dengan menundukkan Timor Leste 3-0.
Ujian sesungguhnya datang saat menghadapi Vietnam, salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Indonesia mampu keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1.
Kemenangan tersebut memperlihatkan bahwa Garuda Muda tidak hanya mampu mengalahkan tim yang berada di bawah level mereka, tetapi juga sanggup menghadapi tekanan ketika berjumpa lawan berkualitas.
Secara keseluruhan, Indonesia mencetak delapan gol dan hanya kebobolan satu kali selama fase grup. Catatan itu menunjukkan keseimbangan antara produktivitas lini depan dan soliditas pertahanan yang menjadi modal penting menuju semifinal.
Meski demikian, Australia bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Young Socceroos tampil impresif sepanjang fase grup dan berhasil keluar sebagai juara Grup C. Mereka bahkan mencatat salah satu kemenangan terbesar di turnamen setelah menghancurkan Filipina dengan skor telak 10-0.
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