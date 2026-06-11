Resmi! 3 Pemain Lokal Hengkang dari Persebaya Surabaya, Didikan El Faza Tinggalkan Warisan 23 Clean Sheet

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi melepas tiga pemain lokal untuk menyongsong Super League 2026/2027, yakni Andhika Ramadhani, Oktafianus Fernando, dan Riyan Ardiansyah.

Keputusan itu diumumkan Rabu (10/6/2026) malam, menandai berakhirnya perjalanan tiga pemain yang memiliki kontribusi berbeda bagi Green Force, termasuk Andhika yang merupakan putra asli Surabaya binaan klub internal El Faza.

Bagaimana Persebaya Surabaya Mengumumkan Perpisahan Tiga Pemain Lokal? Persebaya Surabaya mengumumkan perpisahan dengan tiga pemain lokal yang tidak masuk dalam skuad Bernardo Tavares untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Nama yang resmi hengkang adalah Andhika Ramadhani, Oktafianus Fernando, dan Riyan Ardiansyah.

Melalui akun Instagram resmi klub, Persebaya Surabaya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan perjuangan ketiga pemain selama membela tim.

Perpisahan itu menjadi bagian dari langkah klub melakukan penyegaran skuad menjelang musim baru.

“Persebaya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan selama ini. Ada suka, ada duka. Ada kemenangan, ada kekalahan. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Mari kita kenang yang baik, karena sejatinya kita akan terus menjadi keluarga besar Persebaya,” tulis Persebaya Surabaya, Rabu (10/6/2026).

“Semoga senantiasa sukses di mana pun berada,” lanjut pernyataan resmi klub.