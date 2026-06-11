Pelatih Kiper Persebaya Surabaya Tulis Pesan Haru ke Andhika Ramadhani, Berharap Sukses di Tim Barunya

JawaPos.com - Pelatih kiper Persebaya Surabaya Felipe Americo menulis pesan haru kepada Andhika Ramadhani. Hal tersebut dilakukannya setelah anak asuhannya dipastikan hengkang musim depan.

Felipe mengaku sudah menganggap para kiper Persebaya sebagai anak sendiri, termasuk Andhika Ramadhani. Dia juga telah mempersiapkan kipernya dengan baik dan membantu mereka dalam kesulitan.

"Saya tumbuh besar dengan mendengar orang tua saya berkata: "Kita tidak hanya mendidik anak untuk diri kita sendiri, kita mendidik anak untuk menghadapi kehidupan dan kesulitan-kesulitannya sendirian." Sama seperti seorang ayah memperlakukan anaknya, begitu pula saya memperlakukan para penjaga gawang saya, dan begitu pula yang telah saya lakukan kepada Anda. @cakdhik," tulis Felipe Americo di Instagram.

"Memberikan anak-anak kita semua alat untuk menghadapi penyerang lawan, kesulitan dalam pertandingan besar, dan mengajari mereka untuk terbang sendiri dalam hidup adalah bukti terbesar dari kasih sayang seseorang yang benar-benar peduli dengan masa depan orang-orang yang mereka cintai," imbuh Felipe.

Pelatih kiper asal Brasil tersebut sebenarnya ingin bekerja sama lebih lama lagi dengan Andhika Ramadhani. Felipe berpesan agar kiper 27 tahun tersebut tidak merasa ragu dengan kemampuannya. Di akhir pesannya, dia berharap kesuksesan bisa diraih Andhika bersama tim barunya.

"Hanya satu musim bersamamu sebagai penjaga gawangku, aku menginginkan lebih banyak lagi, lebih banyak pertandingan, dan tanpa kebobolan, tetapi masa depan adalah milik Tuhan dan kita perlu memahami takdir," terang Felipe.

"Saya harap, seperti yang saya tulis di atas, saya telah mempersiapkan Anda untuk menghadapi semua rintangan yang akan Anda hadapi, saya harap saya telah mempersiapkan Anda untuk menghadapi lawan mana pun, dan saya harap saya telah membuat Anda mengerti bahwa Anda jauh lebih hebat dari yang Anda bayangkan dan bahwa tidak seorang pun dapat meragukan karakter Anda dan kiper hebat yang Anda miliki...Semoga beruntung dan sukses dalam perjalananmu selanjutnya, kiperku," tutup pelatih kiper 43 tahun tersebut.

Felipe Americo menjadi sosok penting penampilan apik Andhika sebagai kiper pelapis Ernando Ari. Musim lalu, dia bermain 11 pertandingan dan meraih delapan clean sheet.