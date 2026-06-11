Andhika Ramadhani Pamitan! Wariskan 23 Clean Sheet dan Janji Kembali ke Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Kiper Andhika Ramadhani resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya pada Rabu (10/6/2026) malam setelah tidak masuk dalam skuad racikan Bernardo Tavares untuk Super League 2026/2027.

Penjaga gawang asal Surabaya itu meninggalkan Green Force dengan warisan 23 clean sheet dari 69 pertandingan liga selama lima musim terakhir.

Mengapa Andhika Ramadhani Memilih Berpisah? Persebaya Surabaya mengumumkan perpisahan dengan Andhika Ramadhani melalui kanal Instagram resmi klub.

Kiper berusia 27 tahun itu menjadi satu dari sembilan pemain yang dilepas menjelang pembentukan skuad baru untuk musim depan.

“Persebaya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan selama ini. Ada suka, ada duka. Ada kemenangan, ada kekalahan. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Mari kita kenang yang baik, karena sejatinya kita akan terus menjadi keluarga besar Persebaya,” tulis Persebaya Surabaya.

“Semoga senantiasa sukses di mana pun berada,” lanjut Persebaya Surabaya.

Andhika Ramadhani masuk dalam daftar pemain yang berpisah bersama Leo Lelis, Oktafianus Fernando, Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, Milos Raickovic, Mihailo Perovic, Pedro Matos, dan Riyan Ardiansyah.

Keputusan itu menjadi bagian dari perombakan besar yang dilakukan Green Force menyambut era baru di bawah Bernardo Tavares.