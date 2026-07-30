Persebaya ke Semifinal Piala Presiden 2026 usai Kalahkan PSMS, Bernardo Tavares Puas Rotasi Tim

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memastikan tiket ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan PSMS Medan 1-0 pada laga terakhir Grup B. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7) malam, Green Force mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini bukan hanya mengantar Persebaya ke fase empat besar, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi skuad asuhan Bernardo Tavares yang terus mematangkan permainan menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

PSMS tampil lebih berani dibandingkan 45 menit pertama. Tim berjuluk Ayam Kinantan itu langsung mengambil inisiatif menyerang demi mengejar ketertinggalan. Beberapa kali mereka mencoba menekan lini pertahanan Persebaya dengan serangan cepat dari kedua sisi lapangan.

Melihat tekanan yang terus meningkat, Bernardo Tavares melakukan sejumlah pergantian pemain. Rotasi tersebut dilakukan untuk menjaga intensitas permainan sekaligus memberi kesempatan kepada beberapa pemain agar mendapatkan menit bermain lebih banyak selama turnamen pramusim.

Peluang terbaik PSMS hadir pada menit ke-56. Sebuah peluang terbuka berhasil diciptakan di depan gawang Persebaya, namun penyelesaian akhirnya masih melebar sehingga gagal mengubah skor.

Persebaya tidak tinggal diam. Lima menit kemudian, Yann Mabella mencoba peruntungannya melalui tembakan dari dalam kotak penalti. Sayangnya, bola yang dilepaskan masih terlalu lemah sehingga dapat diamankan dengan mudah oleh penjaga gawang PSMS.

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Tak lama berselang, giliran Reza Arya menunjukkan kualitasnya di bawah mistar. Kiper Persebaya tersebut melakukan penyelamatan penting saat menggagalkan peluang berbahaya dari pemain PSMS. Aksi itu membuat keunggulan Bajol Ijo tetap terjaga.

Pada menit ke-69, Yann Mabella kembali memperoleh kesempatan emas. Penyerang asal Prancis itu berhasil menemukan ruang tembak, tetapi usahanya kembali mampu dibaca kiper PSMS yang tampil cukup solid sepanjang pertandingan.