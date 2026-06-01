Fransiskus Alesandro Selangkah Lagi Gabung Persik Kediri, Tinggalkan Madura United Musim Depan

JawaPos.com - Fransiskus Alesandro dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Persik Kediri untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Kabar tersebut menjadi salah satu perkembangan menarik dalam bursa transfer super league yang mulai memanas menjelang bergulirnya musim baru.

Pemain berusia 23 tahun itu tampil cukup impresif bersama Madura United sepanjang musim ini. Meski bukan sosok yang banyak mencetak gol, kontribusi Fransiskus Alesandro dalam membangun serangan dan menciptakan peluang menjadi nilai lebih yang membuat namanya masuk radar sejumlah klub super league seperti Persik Kediri.

Berdasar catatan penampilannya musim lalu, Fransiskus Alesandro mencatatkan 26 pertandingan dengan torehan satu gol dan tujuh assist. Statistik tersebut menunjukkan perannya sebagai kreator serangan dari sektor sayap kiri yang kerap memberikan umpan-umpan berbahaya bagi rekan setimnya.

Kecepatan saat melakukan transisi menyerang, kemampuan membawa bola, serta kreativitas dalam membuka ruang menjadi beberapa aspek yang membuat pemain kelahiran Batam itu mendapatkan perhatian khusus. Tidak mengherankan apabila Persik Kediri menjadikannya salah satu target untuk memperkuat lini depan tim pada musim mendatang.

Persik sendiri tengah berupaya membangun skuad yang lebih kompetitif setelah menjalani musim yang penuh tantangan. Kehadiran pemain dengan karakter menyerang seperti Fransiskus dinilai dapat menambah variasi permainan Macan Putih, khususnya dalam memaksimalkan serangan dari kedua sisi lapangan.

Selain beroperasi sebagai sayap kiri, Fransiskus juga memiliki kemampuan bermain di sisi kanan. Fleksibilitas tersebut menjadi keuntungan bagi tim pelatih karena memberikan lebih banyak opsi dalam menyusun strategi dan formasi.

Saat ini belum ada pengumuman resmi dari kedua klub terkait transfer tersebut. Namun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa kesepakatan personal antara pemain dan Persik Kediri telah tercapai.

Jika seluruh proses administrasi berjalan lancar, pengumuman resmi diperkirakan hanya tinggal menunggu waktu. Bagi Madura United, potensi kepergian Fransiskus tentu akan menjadi kehilangan tersendiri mengingat kontribusinya cukup penting dalam perjuangan tim bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim lalu.