Try Hamdani Resmi Lanjut Bersama Kendal Tornado FC, Targetkan Prestasi Lebih Tinggi

Kiper senior Try Hamdani Goentara resmi melanjutkan kebersamaan dengan klub Kendal Tornado FC untuk menghadapi kompetisi Championship musim 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC memastikan salah satu pilar pentingnya tetap bertahan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026/2027. Kiper senior Try Hamdani Goentara resmi melanjutkan kebersamaan dengan klub berjuluk Laskar Badai Pantura tersebut.
Keputusan mempertahankan Try Hamdani menjadi kabar positif bagi Kendal Tornado FC yang tengah mempersiapkan tim untuk bersaing lebih kompetitif pada Liga 2 musim mendatang. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki penjaga gawang asal Palembang itu dinilai masih sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas permainan tim.
Try Hamdani mengaku senang dapat kembali menjadi bagian dari Kendal Tornado FC. Kepercayaan yang diberikan manajemen dan tim pelatih menjadi alasan utama dirinya memilih bertahan.
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“Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari manajemen dan juga pelatih. Harapannya musim kedua nanti akan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi,” ujar Try Hamdani.
Dia menilai, Kendal Tornado FC memiliki keseriusan dalam membangun tim. Ambisi besar klub serta fasilitas yang telah dirasakannya sepanjang musim lalu membuat proses perpanjangan kerja sama berjalan tanpa hambatan berarti.
“Melihat ambisi besar dan juga fasilitas yang sudah saya rasakan musim lalu, tentu bukan hal sulit untuk kembali menerima pinangan tim ini,” lanjut Try Hamdani.
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Try Hamdani bergabung dengan Kendal Tornado FC pada September 2025. Sejak kedatangannya, dia langsung menjadi salah satu pemain senior yang memiliki peran penting, baik di dalam maupun luar lapangan.
Pengalaman bermain untuk sejumlah klub di level nasional seperti PSS Sleman, Persita Tangerang, hingga RANS Nusantara FC jadi nilai tambah yang memberikan dampak positif bagi perkembangan tim. Kehadirannya juga kerap menjadi sumber motivasi bagi pemain-pemain muda yang sedang meniti karir profesional.
Dari sisi performa, Try Hamdani tampil cukup konsisten sepanjang musim lalu. Dia berhasil mencatatkan 13 clean sheet dari total 24 pertandingan yang dijalani bersama Kendal Tornado FC. Catatan itu menjadi salah satu yang terbaik di kompetisi dan menunjukkan kontribusi besar dalam menjaga pertahanan tim.
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