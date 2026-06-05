Kendal Tornado FC Pertahankan Stefan Keeltjes Musim 2026/2027, Bidik Tiket Promosi Super League

JawaPos.com - Kendal Tornado FC memastikan tetap mempertahankan Stefan Keeltjes sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi Championship musim 2026/2027.
Keputusan tersebut menjadi bentuk kepercayaan manajemen terhadap kemampuan Stefan yang dinilai berhasil membawa tim tampil kompetitif sepanjang musim lalu.
Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, mengatakan bahwa sejak awal manajemen memang memiliki keyakinan penuh terhadap kapasitas Stefan Keeltjes. Karena itu, klub tidak ragu melanjutkan kerja sama untuk musim kedua dengan target yang lebih tinggi.
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“Dari manajemen sedari awal memang memberikan kepercayaan penuh kepada coach Stefan berada di tim ini. Tentu musim nanti dengan semangat dan tujuan yang lebih besar lagi yakni promosi ke Liga 1,” ujar Heri Sasongko, Jumat (5/6/2026).
Keputusan mempertahankan Stefan bukan tanpa alasan. Pada musim Championship 2025/2026, Kendal Tornado FC mampu menunjukkan performa yang cukup konsisten. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura tersebut mengakhiri musim di papan atas klasemen dengan raihan 50 poin.
Catatan itu diperoleh dari 15 kemenangan, lima hasil imbang, dan tujuh kekalahan. Hasil tersebut membuat Kendal Tornado FC menjadi salah satu tim yang diperhitungkan sepanjang kompetisi berlangsung.
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Berkat pencapaian tersebut, nama Stefan Keeltjes bahkan masuk dalam nominasi pelatih terbaik Championship 2025/2026.
Pengakuan itu menjadi bukti bahwa kinerjanya mendapat perhatian di level kompetisi nasional.
Selain hasil di lapangan, Stefan juga dinilai berhasil membangun fondasi tim yang kuat.
Pelatih asal Surabaya itu dikenal mampu memaksimalkan potensi pemain muda serta membentuk mental bertanding yang solid dalam skuad Kendal Tornado FC.
Di bawah arahannya, Tornado mampu bersaing dengan sejumlah klub yang memiliki pengalaman lebih panjang di kasta Championship. Hal itu menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi musim baru yang diprediksi semakin kompetitif.
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