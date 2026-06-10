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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 10 Juni 2026 | 12.32 WIB

Insiden usai Pertandingan Timnas Indonesia vs Mozambike, Kevin Diks Langsung Dampingi dan Tenangkan Beckham Putra

Pesepak bola Timnas Indonesia Beckham Putra Nugraha. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Beckham Putra Nugraha. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebuah momen menarik terjadi seusai pertandingan Timnas Indonesia vs Mozambike di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selasa (9/6). Bek Timnas Indonesia Kevin Diks terlihat menenangkan rekannya, Beckham Putra, yang sempat terlibat adu argumen dengan salah seorang penonton di tribun.

Peristiwa itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial dan langsung menarik perhatian para pendukung Timnas Indonesia. Dalam rekaman tersebut, Beckham tampak berinteraksi dengan seseorang di area tribun setelah pertandingan berakhir.

Situasi sempat terlihat memanas ketika terjadi cekcok singkat antara pemain dan penonton. Namun, Kevin Diks yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian segera menghampiri Beckham. 

Pemain yang berposisi sebagai bek itu terlihat berusaha menenangkan rekannya agar situasi tidak berkembang lebih jauh. Tak hanya mendampingi Beckham Putra, Kevin Diks juga terlihat memberikan peringatan kepada penonton yang terlibat dalam insiden tersebut.

Sikap tenang yang ditunjukkan pemain berusia 29 tahun itu mendapatkan banyak apresiasi dari para penggemar di media sosial. Sejumlah suporter menilai tindakan Kevin Diks menunjukkan jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari skuad Garuda.

Di tengah suasana emosional setelah pertandingan, kehadirannya dinilai mampu meredam ketegangan yang muncul di sekitar tribun. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya adu argumen tersebut.

Meski demikian, insiden ini menjadi pengingat bahwa emosi setelah pertandingan sering kali muncul, baik dari pemain maupun suporter. Karena itu, menjaga sikap saling menghormati menjadi hal penting agar atmosfer positif di stadion tetap terjaga.

Di sisi lain, dukungan publik terhadap Timnas Indonesia tetap terlihat besar. Mayoritas suporter berharap kejadian seperti ini tidak terulang dan fokus tetap tertuju pada perjuangan skuad Garuda di pertandingan berikutnya.

Sikap Kevin Diks yang memilih meredakan situasi ketimbang memperkeruh keadaan menjadi contoh positif di tengah tensi tinggi sepak bola. Momen tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya solidaritas antarpemain dalam menghadapi berbagai situasi, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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