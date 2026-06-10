3 Fakta Beckham Putra Cekcok dengan Suporter Usai Timnas Indonesia Tumbangkan Mozambik

JawaPos.com — Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026) malam. Namun, seusai pertandingan, sorotan justru tertuju pada Beckham Putra Nugraha yang terlibat cekcok dengan seorang oknum suporter saat para pemain menyapa penonton.

Momen tersebut terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya berhasil diredam oleh Kevin Diks yang menghampiri Beckham dan mengajaknya menjauh dari tribun.

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Mengapa Beckham Putra Terlihat Emosi? Fakta pertama adalah Beckham Putra tampak meluapkan emosinya kepada seorang oknum suporter yang berada di tribun SUGBK.

Insiden itu terjadi setelah pertandingan berakhir ketika para pemain Timnas Indonesia melakukan tradisi menyapa dan mengapresiasi dukungan penonton.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, Beckham terlihat melontarkan kata-kata ke arah tribun. Hingga kini belum diketahui secara pasti apa yang memicu kemarahan pemain Persib Bandung tersebut.

Belum ada keterangan resmi dari Beckham Putra maupun pihak Timnas Indonesia terkait isi percakapan atau penyebab cekcok tersebut.

Karena itu, publik masih berspekulasi mengenai latar belakang insiden yang menjadi perbincangan di dunia maya.

Kevin Diks Berperan Meredakan Situasi Fakta kedua, Kevin Diks menjadi sosok yang berhasil mencegah situasi berkembang lebih jauh.