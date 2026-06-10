John Herdman Sindir Halus Pelatih Vietnam yang Pantau Laga Timnas Indonesia vs Mozambik di GBK

John Herdman dan Ole Romeny (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menanggapi pelatih Vietnam, Kim Sang Sik, yang memantau langsung laga kontra Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026) malam WIB. Herdman pun memberikan sindiran halus kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik dalam laga terakhir FIFA Matchday Juni 2026 di SUGBK. Gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Ole Romeny pada menit ke-12.
Momen menarik terjadi dalam laga tersebut. Pasalnya, Kim Sang Sik yang merupakan pelatih Vietnam memantau langsung jalannya pertandingan Timnas Indonesia vs Mozambik.
Baca Juga:John Herdman Pasang Marselino Ferdinan dan Dony Tri Pamungkas! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik
Kehadiran Kim Sang Sik bukan tanpa alasan. Pasalnya, Vietnam satu grup besama Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026 dengan kontestan lainnya yakni Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.
Maka itu, Kim Sang Sik menyaksikan langsung untuk mengintip kekuatan Timnas Indonesia. Apalagi, Skuad Garuda saat ini dikomandoi pelatih baru yang memiliki gaya permainan berbeda.
Menanggapi kehadiran Kim Sang Sik, Herdman menyadari bahwa pelatih Vietnam sengaja datang untuk mengintip kekuatan skuadnya. Namun, ia mencermati pemantauan intensif yang dilakukan itu mungkin akan menjadi sia-sia saja.
Baca Juga:Prediksi Timnas Indonesia vs Mozambik: John Herdman Waspadai Kecepatan Lawan, Tamu Pelajari Rekaman Video Garuda
Sebab, Herdman tidak menjamin komposisi pemain yang turun di FIFA Matchday kali ini merupakan tim yang akan diandalkan di Piala AFF 2026 nanti. Pelatih asal Inggris itu sudah memiliki skuad lain yang telah dipersiapkan untuk ajang tersebut.
"Ya, soal pelatih Vietnam yang hadir malam ini, tentu dia sedang melakukan pemantauan," ujar Herdman dalam konferensi pers usai laga kontra Mozambik, dikutip Rabu (10/6/2026).
"Saya tidak yakin tim yang kami tampilkan sekarang akan sama dengan tim yang bermain di AFF nanti. Gaya bermainnya akan berbeda, formasinya berbeda, dan pendekatannya juga berbeda, yang sudah kami persiapkan sejak Mei," tambahnya.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna