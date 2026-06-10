John Herdman Sindir Halus Pelatih Vietnam yang Pantau Laga Timnas Indonesia vs Mozambik di GBK

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menanggapi pelatih Vietnam, Kim Sang Sik, yang memantau langsung laga kontra Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026) malam WIB. Herdman pun memberikan sindiran halus kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik dalam laga terakhir FIFA Matchday Juni 2026 di SUGBK. Gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Ole Romeny pada menit ke-12.

Momen menarik terjadi dalam laga tersebut. Pasalnya, Kim Sang Sik yang merupakan pelatih Vietnam memantau langsung jalannya pertandingan Timnas Indonesia vs Mozambik.

Kehadiran Kim Sang Sik bukan tanpa alasan. Pasalnya, Vietnam satu grup besama Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026 dengan kontestan lainnya yakni Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

Maka itu, Kim Sang Sik menyaksikan langsung untuk mengintip kekuatan Timnas Indonesia. Apalagi, Skuad Garuda saat ini dikomandoi pelatih baru yang memiliki gaya permainan berbeda.

Menanggapi kehadiran Kim Sang Sik, Herdman menyadari bahwa pelatih Vietnam sengaja datang untuk mengintip kekuatan skuadnya. Namun, ia mencermati pemantauan intensif yang dilakukan itu mungkin akan menjadi sia-sia saja.

Sebab, Herdman tidak menjamin komposisi pemain yang turun di FIFA Matchday kali ini merupakan tim yang akan diandalkan di Piala AFF 2026 nanti. Pelatih asal Inggris itu sudah memiliki skuad lain yang telah dipersiapkan untuk ajang tersebut.

"Ya, soal pelatih Vietnam yang hadir malam ini, tentu dia sedang melakukan pemantauan," ujar Herdman dalam konferensi pers usai laga kontra Mozambik, dikutip Rabu (10/6/2026).