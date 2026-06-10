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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 10 Juni 2026 | 19.37 WIB

Tak Jadi Pulang ke Persebaya Surabaya? John Herdman Ungkap Status Kontrak Marselino Ferdinan di Oxford United

Marselino Ferdinan saat mengikuti sesi latihan bersama Timnas Indonesia di Jakarta jelang FIFA Matchday Juni 2026. (Dok. Instagram/@marselinoferdinan10) - Image

Marselino Ferdinan saat mengikuti sesi latihan bersama Timnas Indonesia di Jakarta jelang FIFA Matchday Juni 2026. (Dok. Instagram/@marselinoferdinan10)

JawaPos.com — Marselino Ferdinan belum berpeluang kembali memperkuat Persebaya Surabaya dalam waktu dekat setelah pelatih Timnas Indonesia John Herdman menegaskan sang gelandang masih terikat kontrak dengan Oxford United.

Situasi ini membuat pemain berusia 21 tahun tersebut tetap harus mengikuti aturan klub dan kalender FIFA, termasuk terkait kemungkinan tampil di Piala AFF 2026.

Kabar mengenai masa depan Marselino Ferdinan belakangan menjadi perhatian besar di kalangan pendukung Persebaya Surabaya.

Nama mantan wonderkid Green Force itu sempat dikaitkan dengan peluang pulang ke klub yang membesarkan namanya setelah perjalanan kariernya di Eropa belum mendapatkan menit bermain yang konsisten.

Mengapa Marselino Ferdinan Belum Bisa Kembali ke Persebaya Surabaya?

Marselino Ferdinan belum bisa kembali ke Persebaya Surabaya karena masih memiliki ikatan kontrak dengan Oxford United.

Status tersebut ditegaskan langsung oleh John Herdman saat memberikan penjelasan mengenai peluang pemain diaspora dan pemain luar negeri tampil bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

"Marselino masih terikat kontrak dengan Oxford, jadi mereka tetap mengikuti aturan dan kalender FIFA," ujar Herdman usai pertandingan Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial mengenai kemungkinan Marselino pulang ke Super League.

Selama masih berstatus pemain Oxford United, keputusan terkait masa depan maupun agenda internasionalnya tetap harus menyesuaikan kebijakan klub asal Inggris tersebut.

Editor: Banu Adikara
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