Hasil Timnas Indonesia vs Mozambik: Gol Ole Romeny Bawa Garuda Menang 1-0 di FIFA Matchday 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan. Skuad Garuda mengalahkan Mozambik 1-0 berkat gol Ole Romeny dan menyapu bersih dua laga uji coba dengan hasil sempurna.

Gol tunggal kemenangan Skuad Garuda dicetak Ole Romeny pada menit ke-11 setelah memanfaatkan umpan terobosan Ragnar Oratmangoen.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia menyapu bersih dua pertandingan FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan. Sebelumnya, tim asuhan John Herdman sukses mengalahkan Oman dengan skor 3-0.

Jalannya Pertandingan Timnas Indonesia langsung tampil agresif sejak awal laga. Pada menit kedua, Ragnar Oratmangoen mendapatkan peluang emas setelah menerima umpan dari Ole Romeny. Namun, upayanya masih mampu diblok pemain belakang Mozambik.

Tekanan Skuad Garuda akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-11. Ole Romeny sukses menjebol gawang Mozambik usai menerima umpan matang dari Ragnar Oratmangoen dan membawa Indonesia unggul 1-0.

Enam menit berselang, Kevin Diks sempat mencetak gol langsung dari sepak pojok. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena menilai ada pemain Indonesia yang mengganggu pergerakan kiper Mozambik.

Sepanjang babak pertama, Timnas Indonesia tampil dominan dan terus menciptakan sejumlah peluang. Namun hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan tuan rumah.

Babak Kedua Memasuki babak kedua, Indonesia tidak mengendurkan serangan. Skuad Garuda terus menekan pertahanan Mozambik demi menambah keunggulan.

Peluang emas kembali hadir pada menit ke-68 melalui Nathan Tjoe-A-On. Sayangnya, sontekan pemain tersebut masih membentur mistar gawang.