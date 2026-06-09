Hasil Timnas Indonesia vs Mozambik: Gol Ole Romeny Bawa Garuda Menang 1-0 di FIFA Matchday 2026

Momen gol dari bomber timnas Indonesia Ole Romeny saat pertandingan melewan Mozambik pada FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan. Skuad Garuda mengalahkan Mozambik 1-0 berkat gol Ole Romeny dan menyapu bersih dua laga uji coba dengan hasil sempurna.
Gol tunggal kemenangan Skuad Garuda dicetak Ole Romeny pada menit ke-11 setelah memanfaatkan umpan terobosan Ragnar Oratmangoen.
Hasil ini membuat Timnas Indonesia menyapu bersih dua pertandingan FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan. Sebelumnya, tim asuhan John Herdman sukses mengalahkan Oman dengan skor 3-0.
Baca Juga:Satu Grup di Piala AFF 2026, Pelatih Vietnam Kim Sang Sik Jadi ‘Mata-Mata’ Laga Timnas Indonesia vs Mozambik
Timnas Indonesia langsung tampil agresif sejak awal laga. Pada menit kedua, Ragnar Oratmangoen mendapatkan peluang emas setelah menerima umpan dari Ole Romeny. Namun, upayanya masih mampu diblok pemain belakang Mozambik.
Tekanan Skuad Garuda akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-11. Ole Romeny sukses menjebol gawang Mozambik usai menerima umpan matang dari Ragnar Oratmangoen dan membawa Indonesia unggul 1-0.
Enam menit berselang, Kevin Diks sempat mencetak gol langsung dari sepak pojok. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena menilai ada pemain Indonesia yang mengganggu pergerakan kiper Mozambik.
Sepanjang babak pertama, Timnas Indonesia tampil dominan dan terus menciptakan sejumlah peluang. Namun hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan tuan rumah.
Baca Juga:Shin Tae-yong Muncul di GBK, Pelatih Persija Jakarta Saksikan Langsung Timnas Indonesia vs Mozambik
Memasuki babak kedua, Indonesia tidak mengendurkan serangan. Skuad Garuda terus menekan pertahanan Mozambik demi menambah keunggulan.
Peluang emas kembali hadir pada menit ke-68 melalui Nathan Tjoe-A-On. Sayangnya, sontekan pemain tersebut masih membentur mistar gawang.
Mozambik mulai memberikan perlawanan pada pertengahan babak kedua. Peluang terbaik mereka tercipta pada menit ke-72 lewat tendangan keras Bheu Antonio Januario. Namun, Maarten Paes tampil sigap untuk menggagalkan peluang tersebut.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?